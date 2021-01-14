Икарди - герой. Как ПСЖ выигрывал Суперкубок Франции

В поединке за Суперкубок Франции "ПСЖ" не очень ярко, но по делу обыграл "Марсель" - 2:1. Мауро Икарди стал главным героем встречи - в его активе гол и заработанный пенальти. Да и вообще аргентинец был самым острым игроком на две команды.

"Марсель" поздновато проснулся - южане забегали только во втором тайме, а гол забили и подавно на 89-й минуте. Если бы Пайет выстрелил хотя бы на десять минут раньше - матч мог бы пойти по совсем другому сценарию, но не судьба.

"ПСЖ" - "Марсель" - 2:1

Голы: Икарди, 39, Неймар, 85 (с пенальти) - Пайет, 89