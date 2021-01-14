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Это только начало - Почеттино о победе в Суперкубке

Франция
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Первый его трофей

Это только начало - Почеттино о победе в Суперкубке
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Главный тренер "ПСЖ" Маурисио Почеттино не скрывал эмоции после победы его команды в матче за Суперкубок Франции против "Марсель" (2:1).

"После десяти дней работы тренером, сыгранных трех матчей и этого финала против нашего главного соперника, было очень важно победить. Больше всего для болельщиков важнее честь и гордость, чем трофей. Понемногу команда делает то, о чем я прошу. Здесь я две недели и мы хорошо подготовились.

Это только начало. Мы верим, что сможем добиться хорошего прогресса благодаря тем качеств, которые у нас есть. Мои игроки заслужили этот трофей и они быстро адаптировались к моим требованиям", - приводит слова тренера Goal.

Напомним, что Маурисио Почеттино сменил на посту наставника "парижан" Томаса Тухеля. И для него это первый его трофей под руководством "ПСЖ". В текущем сезоне французской лиги команда Почеттино находится на 2-ом месте, отставая от лидирующего "Лион" на очко.

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В статье: Марсель (Франция) Маурисио Почеттино Пари Сен-Жермен (ПСЖ) Париж
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Источник:
Goal

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