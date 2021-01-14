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В аутсайдере Лиги 1 вспышка коронавируса. Заболели 12 игроков

Франция
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Ближайшие матчи будут перенесены

В аутсайдере Лиги 1 вспышка коронавируса. Заболели 12 игроков
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"Лорьян" сегодня объявил, что уже 12-й игрок команды за последние три дня сдал положительный тест на коронавирус.

По информации L’Equipe, уже завтра комиссия LFP по коронавирусу отменит ближайшую игру "Хеков" против "Дижона", поскольку у них не хватает игроков даже для укороченной заявки. Те, кто пока еще здоров, пребывают на самоизоляции - они контактировали с больными.

Для "Лорьяна" это плохие новости. Команда и без того занимает предпоследнее, 19 место в таблице, набрав 12 очков в 19 турах. В последних 10 матчах у "Хеков" 8 поражений и лишь 1 победа.

Ранее сообщалось, что из-за спровоцированного пандемией кризиса во всех клубах французской элиты футболистам сократят зарплаты.

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В статье: Лорьян коронавирус
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Источник:
ФК "Лорьян"

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