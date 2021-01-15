"Мужество - мое главное достоинство". Неймар рассказал о своих сильных сторонах

Лидер "ПСЖ" Неймар, в большом интервью Gaffer, рассказал о свои главных преимуществах.

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"Я очень смелый человек, мое самое большое достоинство - это мужеств. Однако трудно сказать, что люди могут видеть во мне.

Когда я был ребенком, все было легко. У меня был достаточный уровень для того, что стать популярным в Сантосе. Сейчас все труднее.

Сегодня я считаю, что стал кумиром, иконой футбола. Я нахожусь рядом с лучшими игроками мира. Горжусь теми, что нахожусь рядом с лучшими, а также горжусь тем, что для некоторых смог стать кумиром", - заявил Неймар.