  1. UA-Футбол ⚽
  2. Франция
  3. "Мужество - мое главное достоинство". Неймар рассказал о своих сильных сторонах
В тренде
Франция
Франция

Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

"Мужество - мое главное достоинство". Неймар рассказал о своих сильных сторонах

Франция
(1 голосов)

Без лишней скромности

"Мужество - мое главное достоинство". Неймар рассказал о своих сильных сторонах
UA-Футбол
Новина українською

Лидер "ПСЖ" Неймар, в большом интервью Gaffer, рассказал о свои главных преимуществах.

Читайте такжеНеймар хочет остаться в ПСЖ и начал переговоры по новому контракту

"Я очень смелый человек, мое самое большое достоинство - это мужеств. Однако трудно сказать, что люди могут видеть во мне.

Когда я был ребенком, все было легко. У меня был достаточный уровень для того, что стать популярным в Сантосе. Сейчас все труднее.

Сегодня я считаю, что стал кумиром, иконой футбола. Я нахожусь рядом с лучшими игроками мира. Горжусь теми, что нахожусь рядом с лучшими, а также горжусь тем, что для некоторых смог стать кумиром", - заявил Неймар.

Несколько дней назад Неймар своим голом помог "ПСЖ" выиграть очередной трофей.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Неймар Пари Сен-Жермен (Париж)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...