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Трофей завоевать успел. Маурисио Почеттино сдал положительный тест на COVID-19
Париж временно без наставника
Главный тренер "ПСЖ" Маурисио Почеттино сдал положительный тест на COVID-19. Об этом сообщила пресс-служба коллектива.
Заболевание было обнаружено сегодня и аргентинец отправился на самоизоляцию. Он точно пропустит матч против "Анже" на выходных, а руководить командой будет его тренерский штаб.
???? L’entraineur du @PSG_inside Mauricio Pochettino est confirmé positif au test PCR Sars-Cov2. Il va donc respecter l’isolement et est soumis au protocole sanitaire approprié.— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) January 15, 2021
Ses adjoints Jesus Perez et Miguel D’Agostino assureront le relai à partir de demain à Angers. #SCOPSG
Напомним, что Почеттино хватило 11 дней, чтобы завоевать
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