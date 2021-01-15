Трофей завоевать успел. Маурисио Почеттино сдал положительный тест на COVID-19

Главный тренер "ПСЖ" Маурисио Почеттино сдал положительный тест на COVID-19. Об этом сообщила пресс-служба коллектива.

Заболевание было обнаружено сегодня и аргентинец отправился на самоизоляцию. Он точно пропустит матч против "Анже" на выходных, а руководить командой будет его тренерский штаб.

???? L’entraineur du @PSG_inside Mauricio Pochettino est confirmé positif au test PCR Sars-Cov2. Il va donc respecter l’isolement et est soumis au protocole sanitaire approprié.

Ses adjoints Jesus Perez et Miguel D’Agostino assureront le relai à partir de demain à Angers. #SCOPSG — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) January 15, 2021