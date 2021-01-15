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Трофей завоевать успел. Маурисио Почеттино сдал положительный тест на COVID-19

Франция
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Париж временно без наставника

Трофей завоевать успел. Маурисио Почеттино сдал положительный тест на COVID-19
UA-Футбол
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Главный тренер "ПСЖ" Маурисио Почеттино сдал положительный тест на COVID-19. Об этом сообщила пресс-служба коллектива.

Заболевание было обнаружено сегодня и аргентинец отправился на самоизоляцию. Он точно пропустит матч против "Анже" на выходных, а руководить командой будет его тренерский штаб.

Напомним, что Почеттино хватило 11 дней, чтобы завоевать первый трофей.

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В статье: Маурисио Почеттино Пари Сен-Жермен (Париж)
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