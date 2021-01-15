45 лет без побед. Анже - ПСЖ. Анонс и прогноз на матч Лиги 1

Французская Лига 1. 20-й тур

16 января. Анже. "Раймон Копа"

"Анже" 22:00 "ПСЖ"

Арбитр: Амори Делерю

Трансляция: MEGOGO

Поединок, на который одновременно легко и сложно делать какие-либо прогнозы.

Исторически "Анже" - самый удобный соперник для "ПСЖ" во всем французском чемпионате. Париж выиграл все 10 последних матчей против "Ле Ско", а последняя победа "Анже" над столичным клубом в Лиге 1 датируется (внимание!) 1975 годом! Детям, которые родились в тот день, уже исполнилось 45. Естественно, это создает "комплекс Парижа", который давит на игроков и тренеров "Анже".

С другой стороны, конкретно в текущем сезоне "Ле Ско" очень хороши. За последний месяц они обыграли, например, "Лилль" (2:1) и "Марсель" (2:1), а до этого разобрались с "Ренном" (2:1). "Лиону" же команда Стефана Мулена проиграла по чистому недоразумению - "Ткачей" выручила контратака в концовке (1:0). По итогам первого круга у "Анже" 30 очков - и это лучший показатель для клуба с сезона-1980/81. Когда еще бить "ПСЖ", если не сейчас?

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Надо сказать, есть и другие предпосылки ждать сенсацию. На неделе Париж потратил много сил и нервов в Суперкубке Франции против "Марселя" (2:1), пока хозяева "Раймон Копа" не спеша, планомерно готовились к поединку.

Второй нюанс - эффект от назначения Почеттино. Вопреки ожиданиям, он получился неоднозначным. С одной стороны, аргентинец учит "ПСЖ" прогрессивным вещам, вроде сверхвысокого прессинга и игровой аритмии, с другой - в его схемах не может найти себя Килиан Мбаппе. У Почеттино он задвинут глубоко на фланг и только обслуживает центрального нападающего, не создавая шансы для себя. Парижской суперзвезде такая игра очень быстро надоест, это 100%. Вдобавок во всех трех матчах с Почеттино - против "Бреста", "Сент-Этьена" и "Марселя" - у "ПСЖ" возникало много проблем в обороне, особенно после потерь мяча.

Стихия "Анже" - позиционная защита и контригра, поэтому он и хорош против лидеров. Правда, с "ПСЖ" в первом круге сыграть не вышло - 1:6. Но то был единичный случай - причем как для Мулена, так и для Тухеля. Будь у немца таких побед больше - он бы до сих пор оставался во главе команды. Но их не было, поэтому пришел Почеттино, и мы реально не знаем, чего ждать? История намекает нам на одно, а реалии текущего сезона - на совсем другое.

Цифры и факты

Последняя победа "Анже" над "ПСЖ" в рамках Лиги 1 датируется весной 1975 года

"ПСЖ" выиграл все 9 последних матчей против "Анже" в рамках Лиги 1

"Анже" ни разу в текущем сезоне не проиграл дважды подряд. При этом в минувшем туре с "Монако" команда проиграла (0:3)

Беспроигрышная серия "ПСЖ" во всех турнирах достигла шести матчей. С Почеттино команда еще не проигрывала

В 56% матчей "Анже" в текущем чемпионате был хотя бы один пенальти

В последних 6 очных матчах команд проходила ставка ТБ 2,5

Ориентировочные составы

У "Анже" потерь нет - наоборот, вернулся в заявку еще недавно травмированный вингер Софьян Буфаль. Завтра он, вероятно, выйдет по ходу второй половины.

У "ПСЖ" не сыграют больные на COVID Рафинья, Керер и Дагба, но должен вернуться в строй Идрисса Гуйе, который пропускал Суперкубок из-за болей в области живота.

"Анже": Бернардони - Мансо, Траоре, Тома, Думбия - Мангани, Кулибали - Кабо, Фульжини, Лаже - Баокен

"ПСЖ": Навас - Флоренци, Маркиньос, Кимпембе, Баккер - Данилу Перейра, Эррера, Верратти - Мбаппе, Кин, Неймар

Прогноз на матч "Анже" - "ПСЖ"

"Анже" в этом сезоне чередует слабые матчи и сильные, и раз уж неделю назад в Монако "Ле Ско" выглядели ужасно, то завтра они выложатся на 120%. Не факт, что этого хватит для победы, но бой дать должны. Тем более, оборона "ПСЖ" с Почеттино еще ни разу не сыграла без грубых ошибок. Отсюда наша ставка - "обе забьют". Букмекеры предлагают такой вариант с коэффициентами в диапазоне 1,9-2,0.