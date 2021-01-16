Реймс отсудил у федерации футбола 4,78 млн евро

Административный суд Шалон-ан-Шампани частично удовлетворил иск "Реймса" к французской федерации футбола и присудил компенсировать клубу 4,78 млн евро.

Это дело тянется с 2016 года. В сезоне-2015/16 "Реймс" финишировал на 18-м месте, однако у "Бастии", которая закончила 10-й, возникали финансовые проблемы. Боссы клуба подделывали отчетность, что и было обнаружено при аудите.

Согласно правилам лига должна была понизить в классе именно корсиканцев, но она ограничилась введением жесткого контроля над трансферами, а в Лигу 2 был отправлен "Реймс", который тогда же подал в суд, считая решение несправедливым. Как видим, суд действительно встал на сторону красно-белых.

"Сумма значительно, особенно по нынешним временам. Суд показал, что мы были правы. Да, у федерации есть право на апелляцию, но я доволен", - признается президент "Реймса" Жан-Пьер Кальо.

В текущем сезоне "Реймс" идет 14-м после 19 туров французского первенства, и у клуба есть проблемы с деньгами, из-за которых его с большой вероятностью еще до конца января покинет лучший бомбардир Булайе Дья.

"Бастию" же, к слову, то решение лиги спасло ненадолго. Летом 2017-го клуб окончательно лишился спонсоров и потерял профессиональный статус. Сейчас корсиканцы играют в третьем по рангу дивизионе.