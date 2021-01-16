Дешам на счет ситуации с Бензема: Никогда не забуду. Была пересечена черта

Главный тренер национальной сборной Франции Дидье Дешам поделился мыслями насчет форварда мадридского "Реала" Карима Бензема.

"Это осталось в моей памяти. Даже если спустя какое-то время это подзабывается, я все равно никогда не забуду об этом. Это касается не только Карима Бензема. Другие люди также выступали с заявлениями, которые привели к тому, что под влияние жестокости попала моя семья.

Когда дело касается выбора, который делает тренер, тактики, технических аспектов – это что-то нормальное и не имеет значения. Но здесь была пересечена черта. Это опорочило мое имя, мою семью. Для меня такое неприемлемо.