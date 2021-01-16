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Дешам на счет ситуации с Бензема: Никогда не забуду. Была пересечена черта
Наставник французской сборной высказался насчет обвинений Карима
Главный тренер национальной сборной Франции Дидье Дешам поделился мыслями насчет форварда мадридского "Реала" Карима Бензема.
"Это осталось в моей памяти. Даже если спустя какое-то время это подзабывается, я все равно никогда не забуду об этом. Это касается не только Карима Бензема. Другие люди также выступали с заявлениями, которые привели к тому, что под влияние жестокости попала моя семья.
Когда дело касается выбора, который делает тренер, тактики, технических аспектов – это что-то нормальное и не имеет значения. Но здесь была пересечена черта. Это опорочило мое имя, мою семью. Для меня такое неприемлемо.
Говоря определенные вещи, ты знаешь, что они точно приведут к словесной или физической агрессии. Я страдаю от последствий этих слов. Мы не можем забыть. Я не могу забыть. Я никогда не забуду этого", – рассказал Дешам.
В 2016-м году Бензема заявил, что Дешам не вызывает его в сборную из-за расистских взглядов.
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