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Позор на Велодроме. Марсель - Ним 1:2. Видео голов и обзор матча

Франция
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Сенсационное поражение серебряного призера

Позор на Велодроме. Марсель - Ним 1:2. Видео голов и обзор матча
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"Марсель" умудрился дома проиграть команде, находившейся на последнем, 20-м месте в таблице французского чемпионата. Команда Андре Виллаш-Боаша сделала все для сенсации: не реализовала пенальти, промахивалась с метра и даже не думала возвращаться в защиту после потерь.

В итоге "Ним" забил дважды за три минуты и сохранил преимущество до самого финального свистка. Дарио Бенедетто один мяч отыграл в концовке, но этого было мало.

"Марсель" - "Ним" - 1:2

Голы: Бенедетто, 85 - Элиассон, 55, 58

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В статье: Марсель Дарио Бенедетто Ним
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