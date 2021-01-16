Франция
Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Позор на Велодроме. Марсель - Ним 1:2. Видео голов и обзор матча
Сенсационное поражение серебряного призера
"Марсель" умудрился дома проиграть команде, находившейся на последнем, 20-м месте в таблице французского чемпионата. Команда Андре Виллаш-Боаша сделала все для сенсации: не реализовала пенальти, промахивалась с метра и даже не думала возвращаться в защиту после потерь.
В итоге "Ним" забил дважды за три минуты и сохранил преимущество до самого финального свистка. Дарио Бенедетто один мяч отыграл в концовке, но этого было мало.
"Марсель" - "Ним" - 1:2
Голы: Бенедетто, 85 - Элиассон, 55, 58
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Женская эстафета: текстовая онлайн-трансляция Кубка мира по биатлону. Как это было
- "Некоторые слова на украинском не понимаю" - Алиев стал экспертом на ТК Футбол
- Экс-защитник Динамо находится на просмотре в Минае
- AS: Пари Сен-Жермен готов расстаться с лидером, чтобы Неймар воссоединился с Месси
- Конопля: Я не влазил в конфликт своей девушки с Поповым. Она сама поставила его на место
- Миллионеры без комплексов. Футболисты Атлетико приехали на тренировку на стареньком Фиате. ВИДЕО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...