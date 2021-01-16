Лига 1. Анже - ПСЖ 0:1. Курзава продлил серию, длиной в 45 лет

Тяжелейшую победу добыл "ПСЖ" на "Раймон Копа". И дело не только в упорном сопротивлении хозяев, но и в ужасной погоде. От холодного, проливного дождя в Анже неуютно становилось даже перед экраном телевизора.

Отчасти из-за погоды первый тайм получился из разряда "ни о чем". На две команды было ровно ноль голевых шансов. "ПСЖ" вообще не бил в створ ворот, а у "Анже" оба выстрела пришлись прямо в руки Кейлору Навасу. Опасностью такое не назовешь.

"ПСЖ" в атаке опять выглядел странновато. Хорошее впечатление оставил только Неймар, сменивший родной левый фланг на позицию десятки. Бразилец сегодня обыгрывал, отдавал и вообще был причастен к каждой острой атаке своей команды. А вот вингеры Ди Мария и Мбаппе совершенно растворились на поле. Килиан пару раз попробовал обыграть, но на мокром поле у него ничего не получилось - и на этом все.

У Маурисио Почеттино, оставшегося сегодня в Париже из-за коронавируса, много работы, это точно. Но одно у аргентинца не отберешь - ему везет. Сегодня у "Анже" было два шикарных шанса забить, но Лои Дьони с метра попал в ногу Кейлору Навасу, а после удара Стефана Баокена с рикошетом мяч разминулся с воротами примерно сантиметров на 20.

"ПСЖ", в свою очередь, организовал гол после другого рикошета - Ромен Тома неудачно зацепил подачу Флоренци, мяч лег на ногу Курзава и тот не промазал.

Собственно, на этом игра и закончилась. Забив, Париж заиграл гораздо аккуратнее в защите и не дал сопернику ничего создать до самого финального свистка, набрав в таблице уже 42 очка. Это чистое первое место как минимум до завтрашнего дня, когда свой матч сыграет "Лион". У "Анже", в свою очередь, 7-е место и 30 баллов. Ужасную 45-летнюю серию без побед над Парижем в чемпионате команда снова прервать не смогла.

20-й тур Лиги 1. Анже. "Раймон Копа"

"Анже" - "ПСЖ" - 0:1

Гол: Курзава, 70

"Анже": Бернардони - Мансо, Траоре, Тома, Думбия - Капель (Тиуб, 75), Кулибали, Амаду (Эль-Мелали, 86), Лаже (Кабо, 75) - Фульжини, Дьони (Баокен, 61)

"ПСЖ": Навас - Флоренци, Маркиньос, Дьялло, Курзава (Кимпембе, 86) - Верратти, Паредес - Ди Мария (Эррера, 80), Неймар, Мбаппе (Сарабия, 80) - Кин (Икарди, 69)

Предупреждения: Верратти, 89, Неймар, 90+2