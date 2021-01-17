Лига 1. Брест - Ренн 1:2. За гостей сыграли Мунье и перекладина

Бретонское дерби началось очень ярко, но продолжения не последовало. Команды как-то синхронно выбрали синицу в руке, и "Брест" на этом погорел.

Матч начался с голов: Онора воспользовался расхлябанностью центра защиты "Ренна" и добил мяч в сетку уже беспомощного Салена, а через три минуты Буриго на дальней штанге замкнул фланговый прострел.

Ну и все, на этом феерия закончилась. Началась рутина - много борьбы, передач поперек-назад, мелких фолов и крупных промахов. Поначалу выгоднее смотрелся "Брест" - Стив Мунье дважды попал в каркас ворот. В еще одном эпизоде "Ренн" выручил Ирвин Кардона - он "отразил" опаснейший удар своего же партнера, не успев увернуться от мяча.

А вот второй тайм уже остался за "Ренном", у которого быстрее ходил мяч и лучше работала средняя зона. Опять сильно сыграл Камавинга - он сегодня проводил 50-й матч во французской элите. Между прочим, только два человека за всю историю турнира достигали этой отметки в более раннем возрасте - Базиль Боли и Альбан Лафон.

У Камавинги были удары в створ, но выручил Ларсонье. Гол же "Ренн" забил с пенальти - Онора применил прием из кунг-фу к Трюфферу, и с точки Клеман Гренье не промазал.

Не факт, что "Ренн" сегодня наиграл на победу, но счет на табло, с ним спорить бесполезно. Надо было Мунье хотя бы в концовке бить куда надо, но он опять расстрелял перекладину. В таблице "Ренн" догнал по очкам "Монако" - у обоих по 36 очков, и это 4-5 места. "Брест" идет 11-м с 26 баллами.

20-й тур Лиги 1. Брест. "Франсис Ле Бле"

"Брест" - "Ренн" - 1:2

Голы: Онора, 4 - Буриго, 7, Гренье, 77 (с пенальти)

"Брест": Ларсонье - Пьер-Габриэль (Дювернь, 89), Шардоне, Эрель, Перро - Февр, Белькебла (Филиппото, 82), Лан (Шарбонье, 88), Онора - Мунье, Кардона (Жан Лукас, 78)

"Ренн": Сален - Траоре, Ньямси, Агер, Трюффер - Доку, Камавинга, Нзонзи, Буриго (Мауасса, 87) - Гренье, Террье

Предупреждения: Эрель, 84 - Буриго, 56