Лига 1. Лилль не отпускает ПСЖ, Бордо громит Ниццу

Без своего травмированного вожака Бурака Йылмаза "Лилль" почти потерял очки против аутсайдера, но в решающие минуты проявил характер.

"Доги" провели матч довольно средне по своим меркам. С одной стороны, команда Кристофа Гальтье не создавала опасность перманентно, выдавала длительные стерильные отрезки. С другой - если бы не великолепная реакция Предрага Райковича на удары Андре, Дэвида и Языджи - интрига умерла бы значительно раньше.

Но вышло иначе, более драматично. "Реймс" открыл счет после подачи/удара от Арбера Зенели. Перед Меньяном выскочил огромный Абдельхамид, чем полностью дезориентировал кипера "Лилля".

Отыгрались "Доги" сразу после перерыва после грубейшей ошибки защиты "Реймса": Жонатан Бамба перехватил мяч и легко обвел вышедшего далеко из ворот Райковича. Серб долго возмущался ляпом защитников, но в конце концов наварил сам. В добавленное время он отбил перед собой несложный удар Шеки - и Джонатан Дэвид на добивании принес "Лиллю" три очка.

Теперь у "Лилля", как и у "ПСЖ по 42 балла. У "Лиона" пока 40, но свой матч "Ткачи" сыграют вечером. Касательно "Реймса", то он и дальше 15-й с 21 очком.

20-й тур Лиги 1. Лилль. "Пьер Моруа"

"Лилль" - "Реймс" - 2:1

Голы: Бамба, 48, Дэвид, 90+1 - Зенели, 36

"Лилль": Меньян - Тиаго Джало, Жозе Фонте, Ботман, Брадарич - Иконе (Араужо, 60), Андре (Шека, 86), Сумаре, Бамба - Дэвид, Языджи (Веа, 81)

"Реймс": Райкович - Фоке, Фаэс, Абдельхамид, Конан - Мбуку (Туре, 73), Кафаро, Кассама (Мунеци, 60), Шавалерен, Зенели (Кутеса, 81) - Дья

Предупреждения: Тиего Джало, 85, Араужо, 90+3 - Кассама, 31

Тенденция не забивать с пенальти добралась и до Гаэля Какута. Конголезец, который до этого пять раз подряд был точен с 11-метровой отметки, сегодня пальнул выше ворот.

А вот "Нант" не удивил ни на грамм. После назначения на пост тренера Раймона Доменека "Канарейки" играют исключительно вничью, отсиживаясь в обороне большую часть матчей. Сегодня у "Нанта" было два удара в створ - и этого хватило для мяча Имрана Луза.

"Лансу" осада глубокой обороны "Нанта" давалась с большим трудом, но грубая позиционная ошибка при угловом позволила Гаэлю Какута таки зажечь свое имя на табло.

В таблице после ничьей кроваво-золотые идут 9-ми с 28 очками и матчем в запасе. У "Нанта" 18 баллов и 17-е место.

20-й тур Лиги 1. Нант. "Божуар"

"Нант" - "Ланс" - 1:1

Голы: Луза, 36 (с пенальти) - Какута, 81

"Нант": Лафон - Коршья, Жиротто, Паллуа, Фабио - Коко (Блас, 78), Абед, Туре, Луза - Кулибали, Коло Муани (Бамба, 90+1)

"Ланс": Лека - Гради (Маурисио, 79), Фортеш, Айдара - Клаусс, Каюзак, Фофана, Бура - Какута - Сотока (Банза, 72), Ганаго (Калимуэндо, 72)

Предупреждения: Коло Муани, 50, Коршья, 67, Туре, 87 - Гради, 35, Айдара, 69, Фортеш, 77

Болельщики "Ниццы" после матча негодовали: когда у их команды наконец появится тренер? После увольнения Патрика Виейра боссы клуба сделали ставку на его ассистента Адриана Урсю. Итог - 1 победа в 9 матчах.

Сегодня "Бордо" даже без травмированного Хатема Бен-Арфа выглядел на фоне "Ниццы" грандом. Характер игры ярко демонстрирует статистика ударов в створ ворот: 1 у "Орлят", 9 у жирондинцев. Счет 0:3 в такой ситуации абсолютно логичный.

Все три мяча "Бордо" пришли с правого фланга: Хван и Башич замкнули прострелы, а Бесс откликнулся на подачу с углового. Схема "Орлят" с тремя центрбеками и двумя латералями в очередной раз обернулась катастрофой для их же голкипера Вальтера Бенитеса. Он сегодня сделал 6 сэйвов, но избежать разгрома не смог.

В таблице "Бордо" благодаря победе поднялся на 8-е место с 29 очками. У "Ниццы" 23 балла и 14-я позиция.

20-й тур Лиги 1. Ницца. "Альянц Ривьера"

"Ницца" - "Бордо" - 0:3

Голы: Хван, 50, Бесс, 75, Башич, 87

"Ницца": Бенитес - Данилюк, Салиба, Нсоки - Аталь (Клод Морис, 70), Будауи (Лис-Мелу, 58), Тюрам (Маю, 70), Ренн-Аделаид, Камара (Маолида, 58) - Дольберг (Ндойе, 76), Гуири

"Бордо": Костиль - Сабали, Бесс, Косельни, Бенито - Уден (Траоре, 84), Адли, Отавио, Башич, Калу (де Превиль, 62) - Хван (Баква, 84)

Предупреждение: Башич, 33

Перед игрой у "Сент-Этьена" было обнаружено около десятка больных на коронавирус игроков, но общего количество здоровых исполнителей в основе и молодежке хватило для заявки. Зеленые немного повозмущались, но лига настояла, что надо играть.

В итоге молодежь зеленых понравилась и, положа руку на сердце, выглядела ярче и раскованнее своих взрослых соперников. Но Крассо и Муэффек свои шансы упустили, а Людовик Ажорг после мягкого навеса от Кенни Лала пробил точно куда надо. Это называется "опыт".

Теоретически спасти положение мог бы пенальти, который вызвался бить Рияд Будебуз, но он ударил в небеса.

Победа позволила "Страсбуру" еще оторваться от зоны вылета - теперь у эльзасцев 23 очка и 13-я позиция. У "Сент-Этьена" 19 баллов, 16-е место и полный лазарет больных на COVID, который еще обязательно скажется в следующих турах.

20-й тур Лиги 1. Страсбург. "Стад де ля Мено"

"Страсбур" - "Сент-Этьен" - 1:0

Голы: Ажорг, 29

"Страсбур": Кавасима - Лала, Митрович, Джику, Каси - Сиссоко, Аолу (Прчич, 88), Томассон (Линар, 75), Бельгар (Зохи, 67) - Дьялло (Уорис, 89), Ажорг

"Сент-Этьен": Мулен - Сиссоко, Соу, Камара, Трауко - Муэффек (Ривера, 64), Гурна-Дуат, Габар (Тормен, 89) - Будебуз (Аушиш, 64) - Норден, Крассо (Бенхедим, 89)

Предупреждения: Сиссоко, 36, Аолу, 51 - Габар, 12, Гурна-Дуат, 56