Лига 1. Лион - Метц 0:1. Ткачи драматично дарят лидерство ПСЖ

"Метц" удивил так удивил. Всем известно, как здорово "Лион" использует свободные зоны. Тем не менее, "Мессинцы" рискнули сыграть против "Ткачей" на встречных курсах и добились успеха.

В первом тайме "Лион" вообще не напоминал самого себя минут 35-40. Команды бегали туда-сюда, отбирали, фолили, но опасных ситуаций не хватало. Лишь под занавес тайма раскочегарился Токо-Экамби и трижды подряд остро пробил с пределов штрафного, но всякий раз мимо. После коронавируса прицел у камерунца сбился окончательно.

Лучший же момент на две команды до перерыва, как ни странно, не использовал "Метц" - за то, как Марсело вынес мяч с линии ворот, ему надо поставить памятник.

После перерыва ничего особо не поменялось. Был у гостей еще один крутой шанс, но Ангбан исполнил перед воротами что-то комичное. А вот "Лион" давил, бил, подал около десятка угловых и в итоге забил, но арбитры с помощью ВАР отменили мяч Токо-Экамби. Еще по ходу игры французские болельщики негодовали по этому поводу в соцсетях и мы, наверное, с ними согласимся. Уссем Ауар хоть и стоял в пассивном офсайде, но сказать, что "Метц" пропустил из-за него - полный бред.

"Ткачей" то решение Стефани Фраппар как-то подкосило, команда снизила темп и только Мемфис Депай еще продолжал сражаться. А один в поле, как известно, не воин. 17-летний Райан Шерки, вышедший освежить атаку, не только потерял мяч, но даже не попытался включиться в отбор. В итоге "Метц" убежал в легкую контратаку и Аарон Лейя-Исека принес своим сенсационную победу.

"Лион" этот вечер запомнит надолго. Его 16-матчевая серия без поражений прервана, а в таблице с первого места "Ткачи" подвинутся на третье. У "ПСЖ" и "Лилля" по 42 очка, у "Ткачей" - 40. "Метц" же 28 баллами на 9-й строчке.

20-й тур Лиги 1. Лион. "Люмьер"

"Лион" - "Метц" - 0:1

Гол: Лейя, 90

"Лион": Лопеш - Дюбуа, Марсело, Денайер, де Шильо (Корне, 68) - Лукас Пакета (Ауар, 67), Тиаго Мендес, Какре (Бруно Гимараес, 90+1) - Кадевере (Слимани, 77), Депай, Токо-Экамби (Шерки, 76)

"Метц": Укиджа - Сентонз, Бронн, Куяте, Бойе, Делен (Юдоль, 54) - Ангбан (Сарр, 76), Маига - Булайя - Гуйе (Лейя, 61), Вагнер (Яде, 61)

Предупреждения: Дюбуа, 27 - Бойе, 27, Куяте, 86, Лейя, 90