Спортивный директор ПСЖ подтвердил, что клуб готов подписать Месси

Спортивный директор "ПСЖ" Леонардо подтвердил заинтересованность клуба в нападающем "Барселоны" Лионеле Месси.

"ПСЖ всегда заинтересован в подписании футболистов уровня Месси, но сейчас не время говорить об этом. Мы еще не вели переговоры, но у нас есть свободное место, на всякий случай ... Четыре месяца (до конца сезона) в футболе - это целая вечность, особенно в этот период", - цитирует Леонардо France Football.

Контракт 33-летнего Месси с "Барселоной" истекает в июне 2021 года. Помимо "ПСЖ" на аргентинского нападающего претендуют "Манчестер Сити" и "Интер".