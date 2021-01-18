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Спортивный директор ПСЖ подтвердил, что клуб готов подписать Месси
Парижане хотят заключить контракт по истечению контракта
Спортивный директор "ПСЖ" Леонардо подтвердил заинтересованность клуба в нападающем "Барселоны" Лионеле Месси.
"ПСЖ всегда заинтересован в подписании футболистов уровня Месси, но сейчас не время говорить об этом. Мы еще не вели переговоры, но у нас есть свободное место, на всякий случай ... Четыре месяца (до конца сезона) в футболе - это целая вечность, особенно в этот период", - цитирует Леонардо France Football.
Контракт 33-летнего Месси с "Барселоной" истекает в июне 2021 года. Помимо "ПСЖ" на аргентинского нападающего претендуют "Манчестер Сити" и "Интер".
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