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Леонардо: Месси? ПСЖ всегда следит за такими игроками
Ждем трансфер?
Спортивный директор "ПСЖ" Леонардо прокомментировал слухи о том, что Лео Месси может оказаться в Париже.
"Месси? "ПСЖ" всегда следит за такими игроками. Но сейчас не время об этом говорить. Могу сказать, что мы еще не садились за стол переговоров, но место, на всякий случай, зарезервировано", - заявил Леонардо в интервью France Football.
Leonardo to France Football: “Players like Messi will always be on PSG list. Now it’s not the time to talk about it. But we’re sitting at the table of those who follow the case closely. In fact, no, we isn't seated yet, but our chair is just reserved just in case...”. ???????? #PSG— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 18, 2021
Напомним, что контракт Лео с "Барселоной" заканчивается летом 2021-го.
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