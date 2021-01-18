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Леонардо: Месси? ПСЖ всегда следит за такими игроками

Франция
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Леонардо: Месси? ПСЖ всегда следит за такими игроками
UA-Футбол
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Спортивный директор "ПСЖ" Леонардо прокомментировал слухи о том, что Лео Месси может оказаться в Париже.

"Месси? "ПСЖ" всегда следит за такими игроками. Но сейчас не время об этом говорить. Могу сказать, что мы еще не садились за стол переговоров, но место, на всякий случай, зарезервировано", - заявил Леонардо в интервью France Football.

Напомним, что контракт Лео с "Барселоной" заканчивается летом 2021-го.

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В статье: Лионель Месси Леонардо Пари Сен-Жермен (Париж)
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