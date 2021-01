Леонардо: Месси? ПСЖ всегда следит за такими игроками

Спортивный директор "ПСЖ" Леонардо прокомментировал слухи о том, что Лео Месси может оказаться в Париже.

"Месси? "ПСЖ" всегда следит за такими игроками. Но сейчас не время об этом говорить. Могу сказать, что мы еще не садились за стол переговоров, но место, на всякий случай, зарезервировано", - заявил Леонардо в интервью France Football.

Leonardo to France Football: “Players like Messi will always be on PSG list. Now it’s not the time to talk about it. But we’re sitting at the table of those who follow the case closely. In fact, no, we isn't seated yet, but our chair is just reserved just in case...”. ???????? #PSG