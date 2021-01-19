СМИ: Хавбек Тоттенхэма уверен в своем переезде в ПСЖ – он хочет вновь работать с Почеттино

Полузащитник лондонского "Тоттенхэма" Деле Алли уверен, что уже в январе сможет переехать в Париж, где у него будет возможность присоединиться к "Пари Сен-Жермен".

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Британские СМИ сообщают, что цель англичанина – вновь поработать с Маурисио Почеттино, экс-менеджером "шпор".

Напомним, Алли только один раз вышел на поле в рамках АПЛ в текущем сезоне. Он надеется, что руководство клуба примет его желание покинуть Лондон. Деле выступает за "Тоттенхэм" с 2015 года, до этого он защищал цвета "Милтон Кинс Донс", клуба из английской Лиги 1.