  1. UA-Футбол ⚽
  2. Франция
  3. СМИ: Хавбек Тоттенхэма уверен в своем переезде в ПСЖ – он хочет вновь работать с Почеттино
В тренде
Франция
Франция

Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

СМИ: Хавбек Тоттенхэма уверен в своем переезде в ПСЖ – он хочет вновь работать с Почеттино

Франция
(1 голосов)

Маурисио ждет

СМИ: Хавбек Тоттенхэма уверен в своем переезде в ПСЖ – он хочет вновь работать с Почеттино
Новина українською

Полузащитник лондонского "Тоттенхэма" Деле Алли уверен, что уже в январе сможет переехать в Париж, где у него будет возможность присоединиться к "Пари Сен-Жермен".

Читайте такжеМоуриньо насчет игрового времени Алли: В любой раздевалке есть недовольные игроки

Британские СМИ сообщают, что цель англичанина – вновь поработать с Маурисио Почеттино, экс-менеджером "шпор".

Напомним, Алли только один раз вышел на поле в рамках АПЛ в текущем сезоне. Он надеется, что руководство клуба примет его желание покинуть Лондон. Деле выступает за "Тоттенхэм" с 2015 года, до этого он защищал цвета "Милтон Кинс Донс", клуба из английской Лиги 1.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Маурисио Почеттино Тоттенхэм (Лондон) Пари Сен-Жермен (Париж) Деле Алли Пари Сен-Жермен (ПСЖ) Париж
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Goal.com

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...