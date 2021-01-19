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Монако заинтересован в трансфере ветерана мадридского Реала

Франция
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Монако заинтересован в трансфере ветерана мадридского Реала
Новина українською

"Монако" готов предложить бразильскому защитнику "Реала" Марсело трехлетний трудовой договор – об этом сообщает издание AS со ссылкой на beIN Sports.

32-летнему футболисту обещают оклад в размере 6 миллионов евро в год. Руководство "Монако" хочет усилить состав первой команды. Отметим, что Марсело связан контрактом с "меренгами" до 2022 года, в Мадриде он получает 9 миллионов в год.

"Марсело" покинул "Флуминенсе" в 2006 году, а в 2007-м присоединился к "Реалу". В составе "королевского клуба" он стал чемпионом Испании, обладателем Кубка и Суперкубка страны, победителем Лиги чемпионов, КЧМ и Суперкубка УЕФА.

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В статье: Марсело Реал (Мадрид) Монако Монако (Франция)
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Источник:
AS

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