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Монако заинтересован в трансфере ветерана мадридского Реала
Вперед, в Лигу 1?
"Монако" готов предложить бразильскому защитнику "Реала" Марсело трехлетний трудовой договор – об этом сообщает издание AS со ссылкой на beIN Sports.
32-летнему футболисту обещают оклад в размере 6 миллионов евро в год. Руководство "Монако" хочет усилить состав первой команды. Отметим, что Марсело связан контрактом с "меренгами" до 2022 года, в Мадриде он получает 9 миллионов в год.
"Марсело" покинул "Флуминенсе" в 2006 году, а в 2007-м присоединился к "Реалу". В составе "королевского клуба" он стал чемпионом Испании, обладателем Кубка и Суперкубка страны, победителем Лиги чемпионов, КЧМ и Суперкубка УЕФА.
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