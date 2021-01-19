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ПСЖ попытается подписать защитника Арсенала

Франция
(1 голосов)

Бельерин может сменить команду

ПСЖ попытается подписать защитника Арсенала
Новина українською

"ПСЖ" включился в борьба за испанского защитника лондонского "Арсенала" Эктора Бельерина, информирует Calciomercato.

Чемпионы Франции собираются предложить 28 миллионов евро за 25-летнего крайнего защитника. Также в Бельерине заинтересованы "Барселона" и "Ювентус".

Эктор Бельерин выступает за "Арсенал" с 2013 года. В нынешнем сезоне он отыграл в 19 матчах во всех турнирах.

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В статье: Арсенал (Лондон) Эктор Бельерин ПСЖ
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