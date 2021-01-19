Цена вопроса - 20 миллионов. ПСЖ заинтересован в подписании защитника Реала

Наставник французского "ПСЖ" Маурисио Почеттино намерен уже зимой улучшить позицию правого защитника. Сейчас идет поиск вариантов.

По данным Foot Mercato, в список претендентов попал 25-летний Альваро Одриосола. До этого мы сообщали, что также изучается игра Эктора Бельрина.

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Одриосола не нужен Зинедину Зидану, а потому он готов отпустить испанца. Цена трансфера - 20 миллионов евро. Прошлый сезон Альваро провел в "Баварии".

Также отметим, что в этой кампании Одриосола успел отыграть 57 минут.