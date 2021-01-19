Франция
Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Цена вопроса - 20 миллионов. ПСЖ заинтересован в подписании защитника Реала
Зидан будет только рад
Наставник французского "ПСЖ" Маурисио Почеттино намерен уже зимой улучшить позицию правого защитника. Сейчас идет поиск вариантов.
По данным Foot Mercato, в список претендентов попал 25-летний Альваро Одриосола. До этого мы сообщали, что также изучается игра Эктора Бельрина.
Читайте такжеПСЖ попытается подписать защитника Арсенала
Одриосола не нужен Зинедину Зидану, а потому он готов отпустить испанца. Цена трансфера - 20 миллионов евро. Прошлый сезон Альваро провел в "Баварии".
Также отметим, что в этой кампании Одриосола успел отыграть 57 минут.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Мирча Луческу заявил, что готов работать с Месси
- Жерсон Родригес продемонстрировал свою технику на защитниках Легии
- Исландский новичок Руха, Львов подписал Брикнера. Трансферный центр украинского футбола. LIVE
- Алаба выбрал Реал, а Пепу нужен Лукаку. Трансферный центр зарубежного футбола. LIVE
- Конопля: Я не влазил в конфликт своей девушки с Поповым. Она сама поставила его на место
- Прелестная девушка Харви Барнса из Лестера, который создал много проблем Заре. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...