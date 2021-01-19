  1. UA-Футбол ⚽
  2. Франция
  3. Цена вопроса - 20 миллионов. ПСЖ заинтересован в подписании защитника Реала
В тренде
Франция
Франция

Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Цена вопроса - 20 миллионов. ПСЖ заинтересован в подписании защитника Реала

Франция
(1 голосов)

Зидан будет только рад

Цена вопроса - 20 миллионов. ПСЖ заинтересован в подписании защитника Реала
UA-Футбол
Новина українською

Наставник французского "ПСЖ" Маурисио Почеттино намерен уже зимой улучшить позицию правого защитника. Сейчас идет поиск вариантов.

По данным Foot Mercato, в список претендентов попал 25-летний Альваро Одриосола. До этого мы сообщали, что также изучается игра Эктора Бельрина.

Читайте такжеПСЖ попытается подписать защитника Арсенала

Одриосола не нужен Зинедину Зидану, а потому он готов отпустить испанца. Цена трансфера - 20 миллионов евро. Прошлый сезон Альваро провел в "Баварии".

Также отметим, что в этой кампании Одриосола успел отыграть 57 минут.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Реал (Мадрид) Пари Сен-Жермен (Париж) Альваро Одриосола
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...