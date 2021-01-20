ПСЖ намерен выкупить у Ромы итальянского защитника

Защитник "ПСЖ" Алессандро Флоренци, права на которого принадлежат "Роме", может официально стать игроком французского клуба, сообщает журналист Николо Шира.

По информации источника, "парижане" готовы выкупить итальянского футболиста за 9 миллионов евро, воспользовавшись опцией в арендном договоре. Сообщается, что 29-летний игрок получит контракт на 4 года.

#PSG willing to use the option to buy for Alessandro #Florenzi. They will pay €9M to #ASRoma to become the loan in a permanente deal. Ready 4-year contract. #transfers — Nicolò Schira (@NicoSchira) January 20, 2021

В сентябре 2020 года "ПСЖ" арендовал Флоренци. Цвета "Ромы" футболист защищал на протяжении практически всей карьеры.

Напомним, что в сезоне-2020/21 чемпионата Франции защитник провел 20 матчей и забил 2 гола.