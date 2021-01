ПСЖ намерен выкупить у Ромы итальянского защитника

Защитник "ПСЖ" Алессандро Флоренци, права на которого принадлежат "Роме", может официально стать игроком французского клуба, сообщает журналист Николо Шира.

По информации источника, "парижане" готовы выкупить итальянского футболиста за 9 миллионов евро, воспользовавшись опцией в арендном договоре. Сообщается, что 29-летний игрок получит контракт на 4 года.

