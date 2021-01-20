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ПСЖ намерен выкупить у Ромы итальянского защитника
Французский клуб близок к подписанию футболиста
Защитник "ПСЖ" Алессандро Флоренци, права на которого принадлежат "Роме", может официально стать игроком французского клуба, сообщает журналист Николо Шира.
По информации источника, "парижане" готовы выкупить итальянского футболиста за 9 миллионов евро, воспользовавшись опцией в арендном договоре. Сообщается, что 29-летний игрок получит контракт на 4 года.
#PSG willing to use the option to buy for Alessandro #Florenzi. They will pay €9M to #ASRoma to become the loan in a permanente deal. Ready 4-year contract. #transfers— Nicolò Schira (@NicoSchira) January 20, 2021
В сентябре 2020 года "ПСЖ" арендовал Флоренци. Цвета "Ромы" футболист защищал на протяжении практически всей карьеры.
Напомним, что в сезоне-2020/21 чемпионата Франции защитник провел 20 матчей и забил 2 гола.
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