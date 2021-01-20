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ПСЖ намерен выкупить у Ромы итальянского защитника

Франция
(1 голосов)

Французский клуб близок к подписанию футболиста

ПСЖ намерен выкупить у Ромы итальянского защитника
Новина українською

Защитник "ПСЖ" Алессандро Флоренци, права на которого принадлежат "Роме", может официально стать игроком французского клуба, сообщает журналист Николо Шира.

По информации источника, "парижане" готовы выкупить итальянского футболиста за 9 миллионов евро, воспользовавшись опцией в арендном договоре. Сообщается, что 29-летний игрок получит контракт на 4 года.

В сентябре 2020 года "ПСЖ" арендовал Флоренци. Цвета "Ромы" футболист защищал на протяжении практически всей карьеры.
Напомним, что в сезоне-2020/21 чемпионата Франции защитник провел 20 матчей и забил 2 гола.

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В статье: Алессандро Флоренци Рома (Италия) Пари Сен-Жермен (ПСЖ) Париж
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Источник:
NicoSchira

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