Лига 1. Марсель - Ланс 0:1. Сто процентов беспомощности

Сенсационное поражение от худшей команды чемпионата в прошлом туре с последующим разносом от президента Жак-Анри Эйро сделали только хуже. "Марсель" не взбодрился, а наоборот впал в прострацию.

Сегодня "Ланс" показал далекий от идеала футбол. Возможно, дело в отсутствии многих основных футболистов. По разным причинам в старте не вышли ведущий центрбек Баде, лидер опорной зоны Каюзак, форварды Ганаго и Калимуэндо.

Тем не менее, "Ланс" на поле хотя бы вышел, а "Марсель" забыл. За весь матч у провансальцев лишь три (!) удара по воротам, из которых один в створ. Эта была пародия на футбол.

Гости в первом тайме отнеслись к разбалансированному и лишенному мысли сопернику с чрезмерным уважением, но уже после перерыва набросились на его ворота и после 2-3 попыток забили решающий мяч. Прошел кросс слева от Массадио Айдара точно на голову Симону Банза, который пробил под Манданда.

Стив был единственным марсельцем в этот вечер, кто хотя бы пытался играть. Он постоянно орал партнерам, чтобы они четче накрывали оппонентов, но те упорно не просыпались. Кажется, дело идет к отставке Андре Виллаш-Боаша - если он не настроил команду после "нимской катастрофы", то какой смысл его оставлять?

В таблице после этого фиаско "Марсель" остался шестым с 32 очками и матчем в запасе. У "Ланса" уже 31 балл - и это 7-я позиция.

9-й тур Лиги 1, перенесенный матч. Марсель. "Велодром"

"Марсель" - "Ланс" - 0:1

Гол: Банза, 59

"Марсель": Манданда - Сакаи, Балерди, Чалета-Цар, Нагатомо (Хауи, 66) - Ронжье (Кизанс, 44), Гуйе (Перрен, 63) - Товен (Радоньич, 63), Сансон, Жермен - Бенедетто (Пайет, 63)

"Ланс": Лека - Гради, Фортеш, Медина - Клаусс, Дюкуре, Фофана, Айдара - Какута (Маурисио, 73) - Сотока, Банза (Калимуэндо, 78)

Предупреждения: Гуйе, 55, Перрен, 69, Хауи, 81, Кизанс, 90+1 - Айдара, 19, Банза, 25, Медина, 55