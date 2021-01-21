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Юсуф Языджи - лучший игрок Лиги 1 в декабре

Франция
(1 голосов)

Форвард "Лилля" прогрессирует

Юсуф Языджи - лучший игрок Лиги 1 в декабре
Новина українською

Юсуф Языджи - лучший игрок французской Лиги 1 в декабре 2020 года. Так проголосовал Профсоюз футболистов (UNFP).

В опросе 23-летний турок обошел форвардов "Лиона" Карла Токо-Экамби и Тино Кадевере. В декабре Языджи принес "Лиллю" победы над "Дижоном" (2:0) и "Монако" (2:1), а также отдал решающую голевую на Бурака Йылмаза в матче с "Монпелье" (3:2).

В общей сложности у Языджи 11 голов в 23 матчах во всех турнирах текущего сезона. "Лилль" после 20 туров уступает "ПСЖ" только по дополнительным показателям - у команд по 42 очка.

Ранее во Франции лучшими игроками месяца становились Анди Делор (ноябрь), Жонатан Бамба (октябрь) и Ибрагима Ньян (сентябрь).

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В статье: "Лилль" Карл Токо-Экамби Тино Кадевере Юсуф Языджи
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Источник:
L'Equipe

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