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Милик подписал контракт с Марселем

Франция
(1 голосов)

Польский форвард свободен

Милик подписал контракт с Марселем
UA-Футбол
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Аркадиуш Милик сменил "Наполи" на "Марсель". Официально трансфер еще не был подтвержден, но в сеть слили фотографии поляка с футболкой нового клуба.

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Французский клуб заплатит за форварда восемь миллионов, еще четыре Неаполь может получить в виде бонусов. Детали контракта Милика с "Марселем" пока что не сообщаются.

Последний полгода польский игрок не выходил на поле, так как не хотел продлевать контракт с "Наполи".

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В статье: Марсель Наполи (Неаполь) Аркадиуш Милик
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