Милик подписал контракт с Марселем

Аркадиуш Милик сменил "Наполи" на "Марсель". Официально трансфер еще не был подтвержден, но в сеть слили фотографии поляка с футболкой нового клуба.

Французский клуб заплатит за форварда восемь миллионов, еще четыре Неаполь может получить в виде бонусов. Детали контракта Милика с "Марселем" пока что не сообщаются.

Only the official announcement is missing, but Arkadiusz Milik has left Napoli and joined Marseille, where he will wear the number 19 shirt. (@claudioruss) pic.twitter.com/7pgpvqrhS2