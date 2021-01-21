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Милик подписал контракт с Марселем
Польский форвард свободен
Аркадиуш Милик сменил "Наполи" на "Марсель". Официально трансфер еще не был подтвержден, но в сеть слили фотографии поляка с футболкой нового клуба.
Французский клуб заплатит за форварда восемь миллионов, еще четыре Неаполь может получить в виде бонусов. Детали контракта Милика с "Марселем" пока что не сообщаются.
Only the official announcement is missing, but Arkadiusz Milik has left Napoli and joined Marseille, where he will wear the number 19 shirt. (@claudioruss) pic.twitter.com/7pgpvqrhS2— SSC Nap⚽️li News (@SSCNapoliNews_) January 21, 2021
Последний полгода польский игрок не выходил на поле, так как не хотел продлевать контракт с "Наполи".
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