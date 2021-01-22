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Официально: Марсель подписал форварда Наполи на правах аренды

Франция
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Ставим точку в данном переходе

Официально: Марсель подписал форварда Наполи на правах аренды
Новина українською

"Марсель" договорился с "Наполи" об арендном соглашении нападающего Аркадиуша Милика. Контракт подписан на 1,5 года с первоочередным правом выкупа. Больше подробностей пресс-служба "провансальцев" не предоставила.

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Ранее поляк выступал за "Розвой" (Катовице), "Гурник" (Забже), "Байер", "Аугсбург" и "Аякс". Единственное достижение футболиста в рамках карьеры – Кубок Италии вместе с "Наполи".

В текущем сезоне Милик не провел ни одного матча за "Наполи", игрок даже не был включен в заявку на кампанию Серии А. Отметим, что Transfermarkt оценивает Аркадиуша в 22 миллиона евро.

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В статье: Марсель (Франция) Марсель Наполи (Неаполь) Аркадиуш Милик Олимпик (Марсель)
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Источник:
OM

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