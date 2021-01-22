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Неймар сыграл свой 100-й матч за ПСЖ

Франция
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Почти легенда

Неймар сыграл свой 100-й матч за ПСЖ
Новина українською

Форвард "ПСЖ" Неймар сыграл свой 100-й матч за парижский клуб.

Бразилец вышел в стартовом составе на матч 21-го тура Лиги 1, в котором "ПСЖ" принимает "Монпелье" (4:0).

Отметим, что Неймар выступает за "ПСЖ" с лета 2017 года. В настоящее время на счету 28-летнего нападающего 80 голов и 46 результативных передач за парижан.

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В статье: Неймар Пари Сен-Жермен (Париж)
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