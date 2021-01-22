Неймар сыграл свой 100-й матч за ПСЖ

Форвард " ПСЖ " Неймар сыграл свой 100-й матч за парижский клуб.

Бразилец вышел в стартовом составе на матч 21-го тура Лиги 1, в котором "ПСЖ" принимает "Монпелье" (4:0).

Отметим, что Неймар выступает за "ПСЖ" с лета 2017 года. В настоящее время на счету 28-летнего нападающего 80 голов и 46 результативных передач за парижан.