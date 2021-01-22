Лига 1. ПСЖ - Монпелье 4:0. Поздравили Неймара с юбилеем

Сотый матч Неймара за "ПСЖ" прошел как по маслу. Чемпион не ощутил сопротивления и легко победил, чего с ним еще не случалось в этом году.

Де-факто, счет сегодняшнего матча был предрешен еще на 19-й минуте, когда арбитр встречи после некоторых колебаний удалил с поля вратаря "Монпелье" Йонаса Омлина. Это убило всякую интригу на корню. Удаление, скорее, было, чем нет - швейцарский голкипер очень грубо снес Мбаппе после позиционной ошибки защиты. С другой стороны, он пытался играть в мяч, а рядом бежал защитник. Но арбитр решил, как решил.

Результат его решения - даже не четыре забитых гола "ПСЖ", Париж мог их забить и при равных составах, а ноль ударов в створ ворот от игроков "Монпелье" за всю игру. Более того, даже опасных подходов к воротам чемпиона не было, так что "ПСЖ" играл без малейшего давления, словно на тренировке.

Такими получились и голы. Мбаппе открыл счет в середине первого тайма, реализовав выход один на один. До этого дважды кряду не забил в простых ситуациях Икарди, что вообще-то на него не похоже.

После перерыва "Монпелье" держался 15 минут, а затем посыпался весь сразу. Неймар, Мбаппе и Икарди забили по голу за четыре минуты. Все мячи простые, с близкого расстояния. Зря Мишель Тер-Закарян выставил на матч возрастную защиту в лице Илтона и Конгре - они даже не успевали понять, как мяч доходил до вратарской. Старость не радость - одному 43 года, другому 35.

Наверное, Париж мог забить и еще столько же, но несколько сбавил обороты и не стал до конца унижать соперника. И четырех голов команде Маурисио Почеттино с головой хватило, чтобы единолично возглавить таблицу с 45 очками в активе. У "Монпелье" 11-я позиция и 28 баллов.

21-й тур Лиги 1. Париж. "Парк де Пренс"

"ПСЖ" - "Монпелье" - 4:0

Голы: Мбаппе, 34, 63, Неймар, 60, Икарди, 61

"ПСЖ": Навас (Рико, 46) - Флоренци, Маркиньос (Керер, 52), Дьялло, Курзава (Баккер, 76) - Верратти, Паредес (Данилу, 76) - Ди Мария, Мбаппе, Неймар - Икарди (Сарабия, 82)

"Монпелье": Омлин - Суке, Педру Мендеш, Илтон, Конгре (Козза, 68) - Самбия, Ле Таллек (Мавидиди, 68), Саванье, Ристич (Берто, 21) - Молле (Шотар, 35) - Лаборд (Вахи, 68)

Предупреждения: Неймар, 76, Верратти, 82 - Педру Мендеш, 45+1

Удаление: Омлин, 19