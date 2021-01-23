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Мбаппе: Не хочу продлевать контракт с ПСЖ, а через год проситься на выход

Франция
(1 голосов)

Укор в сторону Антуана Гризманна?

Мбаппе: Не хочу продлевать контракт с ПСЖ, а через год проситься на выход
Новина українською

Форвард "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе прокомментировал ситуацию со своим контрактом.

Соглашение 22-летней суперзвезды с парижанами истекает в июне 2022 года.

"Я думаю об этом. Если я продлю контракт с ПСЖ, то проведу ещё много лет здесь. Если бы у меня был ответ прямо сейчас, то я не стал бы тянуть.

Я не хочу продлить контракт, а через год проситься на выход, если мне захочется уйти. Это неправильно. Так что моё решение требует времени", – цитирует Мбаппе Telefoot.

Напомним, ранее партнёр Килиана по сборной Франции Антуан Гризманн устроил целую эпопею по поводу своего решения продлить контракт с "Атлетико", но уже через год это не помешало ему отправиться в "Барселону".

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В статье: Килиан Мбаппе Пари Сен-Жермен (ПСЖ) Париж
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Комментарии (1)
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Cannabis Sativa (Луцк)
23.01.2021 в 14:23
Таких примеров - тысячи. Тот же Месси продлевает контракт и хочет уйти одновременно.
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