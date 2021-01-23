Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Мбаппе: Не хочу продлевать контракт с ПСЖ, а через год проситься на выход
Укор в сторону Антуана Гризманна?
Форвард "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе прокомментировал ситуацию со своим контрактом.
Соглашение 22-летней суперзвезды с парижанами истекает в июне 2022 года.
"Я думаю об этом. Если я продлю контракт с ПСЖ, то проведу ещё много лет здесь. Если бы у меня был ответ прямо сейчас, то я не стал бы тянуть.
Я не хочу продлить контракт, а через год проситься на выход, если мне захочется уйти. Это неправильно. Так что моё решение требует времени", – цитирует Мбаппе Telefoot.
Напомним, ранее партнёр Килиана по сборной Франции Антуан Гризманн устроил целую эпопею по поводу своего решения продлить контракт с "Атлетико", но уже через год это не помешало ему отправиться в "Барселону".
Популярное сейчас
- Лудогорец – Шахтер. АУДИО онлайн трансляция спарринга горняков
- Десна продлила контракт со своим капитаном
- Ярмоленко пора сменить команду? Вест Хэм собирается продлить контракт с Мойесом
- Будущий соперник Динамо по ЛЕ продал лучшего форварда за 20 миллионов
- Алина Буяльская: Глупо рассуждать, что все футболисты взяли девушек из одной пробирки
- Обладает нужными навыками? Клуб Ярмоленко ввел в совет директоров бывшую порнозвезду. ФОТО