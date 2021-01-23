Мбаппе: Не хочу продлевать контракт с ПСЖ, а через год проситься на выход

Форвард "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе прокомментировал ситуацию со своим контрактом.

Соглашение 22-летней суперзвезды с парижанами истекает в июне 2022 года.

"Я думаю об этом. Если я продлю контракт с ПСЖ, то проведу ещё много лет здесь. Если бы у меня был ответ прямо сейчас, то я не стал бы тянуть.

Я не хочу продлить контракт, а через год проситься на выход, если мне захочется уйти. Это неправильно. Так что моё решение требует времени", – цитирует Мбаппе Telefoot.