Лига 1. Стандарты Монако сломили Марсель, а Ницца подала признаки жизни

Важнейшие три очка для "Орлят"! Команда выиграла лишь второй поединок из последних 15. Возможно, это приведет "Ниццу" в чувство. А может и нет.

Сегодня в Лансе футбола было мало. Возможно, хозяева слишком устали в среду в перенесенном матче против "Марселя" (1:0). Хотя, сказать по правде, еще с начала января кроваво-золотые мало напоминают сами себя - похоже, команда угодила в функциональный кризис. Воротам "Ниццы" "Ланс" по-настоящему угрожал лишь два раза, но и Ганаго, и Банза пробили выше цели.

"Орлята" не выглядели сильно лучше своего соперника, но выручило индивидуальное мастерство Юсефа Аталя - он провернул коронный маневр со смещеним под левую и пробил в дальний угол.

Важно, что уже во время празднования алжирец опять ощутил дискомфорт в бедре и попросил замену. Это уже его третья травма по ходу сезона. Жаль, необычайно талантливый латераль.

Кроме того, у "Ниццы" вспоминается момент Амина Гуири, а больше ничего. По большому счету, 0:0 тут было бы справедливее, но удача в кои-то веки улыбнулась команде Адриана Урси. В таблице она благодаря этому поднялась на 13-е место с 26 очками. У "Ланса" 31 бал и 7-я позиция.

21-й тур Лиги 1. Ланс. "Феликс Боллар"

"Ланс" - "Ницца" - 0:1

Гол: Аталь, 49

"Ланс": Лека - Гради (Клаусс, 61), Фортеш, Медина - Мишлен (Маурисио, 74), Каюзак, Дюкуре (Фофана, 59), Бура - Какута (Калимуэндо, 59) - Ганаго, Сотока (Банза, 59)

"Ницца": Бенитес - Данилюк, Салиба, Робсон Бамбу - Аталь (Лотомба, 51), Ренн-Аделаид, Будауи, Лис-Мелу, Камара - Дольберг (Маолида, 76), Гуири (Ндойе, 86)

Предупреждения: Каюзак, 61, Фортеш, 68 - Будауи, 90

Кризис "Марселя" усугубляется. Команда Андре Виллаш-Боаша проиграла четвертый поединок подряд.

Сегодня провансальцы напоминали команду из верхней части таблицы примерно минут 20. По ходу стартового отрезка "Марсель" показывал и приличное движение, и прессинг, и мысль в атаке тоже была. "Монако" опешил от такой активности, казалось, бы полумертвого оппонента и быстро пропустил - Радоньич воспользовался лонгболом и переиграл Лекомта.

Но на этом геройства провансальцев и закончились. Медленно, но верно команда переставала играть в футбол, предоставляя пространство и возможности монегаскам. Те могли сравнять счет еще под занавес первой половины, но Агилар зачем-то придумал пас, находясь прямо перед воротами, и шанс упустил.

Легче пошло у "Монако", когда в перерыве на поле вышел Александр Головин. Россиянин сегодня играл слабенько, но исключительно круто подавал угловые. Сразу две его подачи стали голевыми - сперва на центрбека Марипана, а потом на опорника Чуамени. А ведь у Орельена был и еще один отличный шанс!

"Марсель" же во втором тайме вообще не подавал признаков жизни, несмотря даже на дебют поляка Аркадиуша Милика. Судя по движению на поле, ему еще предстоит набрать форму. Другое дело - Стеван Йоветич. Едва выйдя на поле, черногорец великолепным штрафным добил гостей - 3:1!

В таблице очередное поражение оставило "Марсель" на 6-м месте с 32 очками. У "Монако" 39 баллов - и это 4-ая позиция.

21-й тур Лиги 1. Фонвьей. "Стад Луи II"

"Монако" - "Марсель" - 3:1

Голы: Марипан, 49, Чуамени, 75, Йоветич, 90+1 - Радоньич, 12

"Монако": Лекомт - Сидибе, Марипан, Бадиашиле, Кайо Энрике - Агилар (Головин, 46), Фофана, Чуамени, Диоп (Диатта, 68) - Бен-Йеддер (Йоветич, 78), Фолланд (Пеллегри, 90+1)

"Марсель": Манданда - Лирола, Гонсалес, Чалета-Цар, Сакаи - Балерди, Гуйе - Товен (Жермен, 67), Кизанс (Хауи, 76), Радоньич (Пайет, 68) - Бенедетто (Милик, 59)

Предупреждения: Диатта, 81, Головин, 89, Фофана, 90+2 - Балерди, 21, Сакаи, 49, Гонсалес, 76, Хауи, 82, Гуйе, 90