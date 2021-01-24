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Йоветич и Головин набирают форму. Монако - Марсель 3:1. Видео голов и обзор матча
Волевая победа монегасков
"Марсель" здорово начал поединок и открыл счет на 12-й минуте, однако выдержать предложенный темп не смог и уже к середине первого тайма сдулся. Монегаски перехватили инициативу и выиграли матч.
Ключом к победе хозяев в этот раз стали стандарта от номинальных запасных. Два угловых в исполнении Александра Головина и штрафной от Стевана Йоветича подвели логичный итог под выступлением команд. Увы, "Марсель" снова напоминал лишь бледную тень самого себя.
"Монако" - "Марсель" - 3:1
Голы: Марипан, 47, Чуамени, 75, Йоветич, 90+1 - Радоньич, 90+1
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