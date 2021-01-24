Йоветич и Головин набирают форму. Монако - Марсель 3:1. Видео голов и обзор матча

"Марсель" здорово начал поединок и открыл счет на 12-й минуте, однако выдержать предложенный темп не смог и уже к середине первого тайма сдулся. Монегаски перехватили инициативу и выиграли матч.

Ключом к победе хозяев в этот раз стали стандарта от номинальных запасных. Два угловых в исполнении Александра Головина и штрафной от Стевана Йоветича подвели логичный итог под выступлением команд. Увы, "Марсель" снова напоминал лишь бледную тень самого себя.

"Монако" - "Марсель" - 3:1

Голы: Марипан, 47, Чуамени, 75, Йоветич, 90+1 - Радоньич, 90+1