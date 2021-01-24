Лига 1. Бордо и Метц разрывают, а Реймс забил самый курьезный гол сезона

Невероятно, но факт: "Бордо" дома обыграл "Анже" впервые с 1993 года. Тогда за жирондинцев еще играли Зидан, Лизаразю и Стефан Пайе, представляете?

Сегодня героем встречи стал кореец Хван, продемонстрировавший свою идеальную форму на старте поединка: сперва азиат здорово сориентировался в штрафной, а затем забил в быстром отрыве, эффектно разобравшись с защитником.

"Анже" здорово провел остаток первого и начало второго тайма и мог спасти матч. Гол Фульжини со штрафного получился очень эстетичным, но развить успех у Стефана Баокена не вышло. Два своих шанса он бездарно запорол - сперва попал в штангу, а затем вообще промазал по мячу.

В итоге "Бордо" отпраздновал третью кряду победу и с 32 очками вышел на 7-е место. У "Анже" 30 баллов и 10-я строчка.

Бордо. "Матмют Атлантик"

"Бордо" - "Анже" - 2:1

Голы: Хван, 8, 11 - Фульжини, 39

"Бордо": Костиль - Сабали, Бесс, Косельни, Бенито - Адли, Башич - Уден (Пундже, 81), Бен-Арфа (Лако, 61), Калу (де Превиль, 61) - Хван (Траоре, 81)

"Анже": Бернардони - Мансо, Траоре, Тома, Думбия - Амаду (Мангани, 65), Кулибали (Перейра Лаже, 90) - Капель (Буфаль, 73), Фульжини, Тиуб (Кабо, 65) - Баокен (Дьони, 66)

Предупреждения: Косельни, 67 - Амаду, 32, Буфаль, 74

Самая мирная команда чемпионата подтвердила свое реноме. Для "Дижона" сегодняшняя ничья - девятая со старта сезона.

По игре эльзасцы сегодня смотрелись предпочтительнее, и если бы Адриен Томассон попал не в каркас, а в сетку, вероятно, победили бы, но в футболе нет сослагательного наклонения. "Страсбур" свои моменты запорол, а затем пропустил после суматохи при розыгрыше углового.

В таблице это на положение команд не повлияло: "Дижон" остался в зоне вылета с 15 очками, у "Страсбура" 24 балла и 15-я строчка.

Дижон. "Гастон Жерар"

"Дижон" - "Страсбур" - 1:1

Голы: Кулибали, 63 - Ажорг, 51

"Дижон": Рачоппи - Буй, Экюэль Манга, Кулибали, Музинга - Ндонг, Лаутоа (Папе Гуйе, 74) - Саммаритано (Шуяр, 74), Целина (Конате, 59), Эбимбе (Ассале, 59) - Мама Бальде

"Страсбур": Кавасима - Лала, Митрович, Джику, Каси (Кароль, 90) - Сиссоко (Коне, 90), Аолу, Шахири (Бельгар, 68) - Томассон (Линар, 90) - Ажорг, Дьялло (Зохи, 78)

Предупреждение: Музинга, 54

Браво, Фредерик Антонетти! "Метц" при минимальных ресурсах и без травмированного лучшего снайпера команды Ибрагимы Ньяна - абсолютно лучшая команда оборонительного плана во всей лиге.

Сегодня "Мессинцы" опять победили с любимым счетом 2:0. Сценарий всегда одинаков: "Метц" ловит соперника на контратаке, после чего садится глубоко, аж в свою штрафную, и распрямляет пружину контратак после 80-й минуты, чтобы добить оппонента. Архитектор тоже известен - на счету Фарида Булайя сегодня гениальный ассист и не менее красивый гол. Парню пора на повышение, кажется.

У "Нанта" за всю игру ноль ударов в створ ворот. Работа Раймона Доменека пока не видна от слова совсем.

В таблице команда Антонетти после победы поднялась на 8-е место с 31 баллом. У "Нанта" 18 очков и 17-я позиция.

Метц. "Сен-Симфорьен"

"Метц" - "Нант" - 2:0

Голы: Лейя-Исека, 35, Булайя, 90+3

"Метц": Укиджа - Бронн, Куяте, Бойе - Сентонз, Ангбан (Фофана, 78), Сарр, Юдоль - Булайя - Лейя (Амброз, 64), Вагнер (Гуйе, 64)

"Нант": Лафон - Коршья, Жиротто, Паллуа, Траоре - Коко, Абед, Туре (Эмон, 88), Блас (Кадер Бамба, 76) - Коло Муани (Саймон, 46), Кулибали

Предупреждения: Вагнер, 29, Сарр, 85, Булайя, 89 - Коко, 66

В функциональную яму угодил "Брест". Яркая команда Оливье Даль’Ольо выиграла только 1 из 5 последних матчей.

Да, сегодня "Реймсу" сильно повезло - он забил только благодаря счастливой случайности. Шавалерен может еще сто раз так пробить с линии штрафной, но "своячок" от головы Мбуку в ворота больше не залетит. Но таков футбол. В конце концов, бретонцы тоже не искрили фантазией - они хоть и много держали мяч, однако в створ так и не пробили.

В таблице "Реймс" благодаря вымученным трем очками поднялся на 14-е место с 24 баллами. У "Бреста" 13-я позиция и 26 очков.

Реймс. "Огюст Делоне"

"Реймс" - "Брест" - 1:0

Гол: Мбуку, 40

"Реймс": Райкович - Фоке, Фаэс, Абдельхамид, Конан - Мбуку, Кафаро, Драмме, Шавалерен, Думбия (Кутеса, 68) - Дья (Туре, 81)

"Брест": Ларсонье - Пьер-Габриэль, Шардоне, Эрель, Перро - Онора, Белькебла, Лан (Жан Лукас, 72), Февр - Мунье (Шарбонье, 72), Филиппото (Кардона, 58)

Предупреждения: Кафаро, 70, Фаэс, 76, Абдельхамид, 84