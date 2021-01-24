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Лига 1. Ренн - Лилль 0:1. Доги мертвой хваткой вцепились в ПСЖ

Франция
(1 голосов)

Классная игра от Дэвида

Лига 1. Ренн - Лилль 0:1. Доги мертвой хваткой вцепились в ПСЖ
Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

"Лилль" забил гол в 13-м подряд выездном поединке чемпионата, и это лучший показатель для "Догов" с сезона-1949/50. Историю творят, как ни крути.

Сегодня на поле "Ренна" "Лилль" сыграл именно так, как хотел. На старте команда Кристофа Гальтье поджала оппонента и после неплохой пристрелки в исполнении Языджи и Дэвида открыла счет. Ромен Сален отбил непростой мяч на ногу канадцу, который в касание переправил его в ворота.

После этого "Доги" спокойно отошли к своим воротам. Их позиционная оборона вкупе с регулярными контратаками - это главное, что запомнилось сегодня на "Руазон-Парке". Бамба, Языджи и, особенно, Дэвид на пространстве были опасны и чудом не забили второй гол. Пенальти за фол на Джонатане отменили из-за микроскопичного офсайда, а во втором тайме он сам не реализовал выход один на один.

У "Ренна", который контролировал мяч 67% времени, ничего такого не было и близко. За всю игру бретонцы только дважды пробили в створ ворот.

Итог - неяркая, но логичная победа "Лилля", который опять догоняет "ПСЖ" в таблице - у команд по 45 очков, но Париж впереди по дополнительным показателям. У "Ренна" 36 баллов и 5-е место.

21-й тур Лиги 1. Ренн. "Руазон-Парк"

"Ренн" - "Лилль" - 0:1

Голы: Дэвид, 16

"Ренн": Сален - Траоре, Ньямси, Агер, Мауасса - Доку, Камавинга (Юну, 78), Нзонзи, Гренье, Трюффер (Дель Кастильо, 56) - Террье

"Лилль": Меньян - Челик (Тиаго Джало, 89), Жозе Фонте, Ботман, Рейнилдо - Араужо (Иконе, 62), Андре, Сумаре, Бамба - Языджи (Веа, 75), Дэвид (Ренату Санчеш, 89)

Предупреждения: Нзонзи, 22, Гренье, 40 - Челик, 34, Андре, 90+1

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В статье: Ренн "Лилль" Джонатан Дэвид
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loogemismizank (kiev)
24.01.2021 в 20:09
хочeшь тpаxнyть краcивую дeвкy?! Oдинoкие и Замyжниe oчень xoтят ceкca, здесь дают в пoпy и бeрyт в pот, без дeнeг и обязательств, все aнoнимнo и беcплaтнo, можешь убeдиться cам ------ srt.vg/club
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