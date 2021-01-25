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Повторный привет из Зимбабве. Сент-Этьен - Лион 0:5. Видео голов и обзор матча
Разгром в дерби Роны
В матче первого круга зимбабвийский форвард "Лиона" Тино Кадевере оформил дубль и принес своим тяжелую победу (2:1). Вчера сценарий был иной, борьбы как таковой не получилось, но личный показатель африканца все тот же - два забитых гола.
Помимо Кадевере громил "Стефануа" лидер обороны "Ткачей" Марсело, а Лео Дюбуа и Мемфис Депай запомнились острыми стандартами. Мощный, чемпионский футбол!
"Сент-Этьен" - "Лион" - 0:5
Голы: Кадевере, 16, 68, Марсело, 36, 59, Буанга, 82 (автогол)
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