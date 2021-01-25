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Неймар включил Буффона, Бекхэма и Ибрагимовича в список лучших игроков ПСЖ в истории
Джиджи отыграл в Париже всего один сезон
Бразилец Неймар собрал свою сборную лучших игроков в истории "ПСЖ".
В ней, прогнозируемо, оказалось немало бразильцев - Алвес, Луис, Алекс, Максвелл, Нене, Роналдиньо. Также интересно, что Ней решил добавить туда Буффона, который за "ПСЖ" отыграл лишь один сезон. Целиком команда выглядит следующим образом:
Буффон - Алвес, Алекс, Луис, Максвелл - Бекхэм, Мотта, Нене - Роналдиньо, Веа, Ибрагимович
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