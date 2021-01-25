Неймар включил Буффона, Бекхэма и Ибрагимовича в список лучших игроков ПСЖ в истории

Бразилец Неймар собрал свою сборную лучших игроков в истории "ПСЖ".

В ней, прогнозируемо, оказалось немало бразильцев - Алвес, Луис, Алекс, Максвелл, Нене, Роналдиньо. Также интересно, что Ней решил добавить туда Буффона, который за "ПСЖ" отыграл лишь один сезон. Целиком команда выглядит следующим образом:

Буффон - Алвес, Алекс, Луис, Максвелл - Бекхэм, Мотта, Нене - Роналдиньо, Веа, Ибрагимович