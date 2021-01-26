Турецкий Ибрагимович: Бурак Йылмаз тащит к золоту Лилль в 35 лет

Каждый турок хотя бы раз в своей жизни ненавидел Бурака Йылмаза.

35-летний бомбардир по прозвищу "Король" поиграл за всю "Большую четверку" турецкого футбола - "Галатасарай", "Бешикташ", "Фенербахче" и "Трабзонспор". Это гарантирует ему особое место в сердцах болельщиков, которые в Турции буквально помешаны на своих клубах.

Когда в 2019-м Йылмаз возвращался в "Бешикташ", фанаты непрестанно материли его с трибун из-за старой обиды. В 2012-м, выступая за "Галатасарай", Бурак нарисовал пенальти в концовке и спас для "Львов" ничью - 3:3. Ветеран в ответ только улыбался.

"Бурак - это игрок, которого поначалу ненавидят, зато в конце боготворят", - рассказывает Орельен Чеджу, поигравший бок-о-бок с Королем в "Галатасарае" в 2013-16 годах. - Однажды он сказал мне, что все фанаты до единого изменят мнение о нем, как только он начнет забивать, и так оно действительно произошло".

Эта жажда новых вызовов и не позволила бомбардиру деградировать, снизив требования к себе, как это происходит с большинством легионеров в турецком первенстве. Где бы не выступал Йылмаз, он всегда держал марку. Начиная с 2010 года, Бурак в каждом сезоне забивает более 15 голов, а в чемпионате-2011/12 вообще наколотил 33 мяча в Суперлиге.

Еще солиднее выглядит третье место в гонке бомбардиров Лиги чемпионов-2012/13 вслед за Левандовским и Роналду. Гол Бурака тогда помог "Львам" обыграть "Манчестер Юнайтед" - 1:0.

Йылмаз капитанит в сборной Турции, по голам за которую уступает только Хакану Шукюру, и в нем души не чает всесильный президент Реджеп Эрдоган. В бытность игроком "Трабзонспора" Бурак даже завел бороду по совету главы государства, представляете?

Этот мужчина давно стал легендой своей страны, для него открыты все двери. Чеджу в интервью L’Equipe рассказал, как однажды посетил новый модный ресторан у Босфора. Когда камерунец зашел внутрь, то все места оказались заняты певцами, политиками и прочими представителями элиты. Но стоило подойти Бураку, как столик для Короля и его друга нашелся в течение двух минут.

***

Многих шокировало, что Йылмаз в 35 лет бросил это все ради шанса поиграть в более сильном чемпионате. Как ни крути, для этого нужны огромные яйца.

Понятное дело, что у "Бешикташа" возникли финансовые проблемы, но вариант с "Лиллем" был самым рискованным из всех. Бурак до этого еще никогда не выступал в европейских топ-чемпионатах. Но через месяц-второй "Лилль" уже невозможно было представить без мощного турка в нападении.

"Когда ушел Реми, я поговорил с Кампушем. Мне нужен был опытный форвард, который взял бы шефство над молодежью. Бурак лучше всех подходил под наш типаж. Он всегда готов подсказать и подать пример, он умен, терпелив и уже бывал в разных ситуациях", - поясняет Кристоф Гальтье.

На самом деле, помимо Лоика Реми в межсезонье "Лилль" покинул и лучший бомбардир команды Виктор Осимхен, поэтому атаку предстояло выстраивать с нуля. В клубе сделали ставку на экс-партнера Романа Яремчука по "Генту" Джонатана Дэвида, но 20-летний канадец сник под грузом уплаченных за него 35 млн и свой первый гол во Франции забил лишь в конце ноября. У Йылмаза к тому времени было 6 мячей в чемпионате и 2 в Лиге Европы.

Поразительно, как Бурак не сдается в ситуациях, когда у партнеров ничего не получается. Он вырвал для команды победу при очень слабой игре в Ниме (1:0); забил победный мяч на 87-й минуте в Монпелье (3:2); был единственным, кто реально сражался на поле "Бреста" (2:3). Дорогого стоят и два мяча на 80-х минутах тяжелейшей игры со "Спартой" (2:1), выведшие "Догов" в плей-офф Лиги Европы.

"Йылмаз из разряда игроков, вроде Ибрагимовича, Рибери или Квальяреллы. Футбол их страсть, они все еще голодны и хотят продолжать. В современном футболе возраст не всегда имеет значение", - говорит экс-вратарь, а ныне телеэксперт Себастьян Фрей.

Он заканчивал в "Бурсаспоре", и видел Бурака на пике его карьеры в "Галатасарае". С тех пор он стал еще сильнее - не только на поле, но и за его пределами.

DERNIÈRE MINUTE



Le Roi du Nord, le joueur du LOSC, Burak Yilmaz est élu le meilleur transfert de l’année 2020 en Ligue 1.



Les stats du Kral au LOSC :



• 20 matchs

• 9 buts

• 4 passes décisives pic.twitter.com/rqb7PeGgJ2 — SüperLig ???????? (@TurcFootball) December 30, 2020

***

Страсть Йылмаза, помимо голов и ассистов (да, турок на втором месте по голевым передачам в "Лилле") иногда приводит и к проблемам. Месяц назад Бурак психанул после ранней замены и не пожал руку Гальтье. Но уже спустя час остыл и извинился за содеянное в инстаграме.

Возраст сделал его мудрее. В молодости форвард сходился/расходился с женой, дрался с водителем автобуса, залепил "леща" сопернику во время матча в Китае. Все это подогревало интерес к персоне Бурака, создавало ему репутацию эдакого "турецкого Ибрагимовича" - высокомерного и неоднозначного, но безмерно талантливого.

Нынешний Йылмаз гораздо сдержаннее. Гальтье называет его "образцовым профессионалом" и "локомотивом, который тащит команду". Возникает вопрос - куда именно тащит?

После 21 тура у "Догов" одинаковое количество очков с "ПСЖ" - по 45. Рядышком и "Лион" с 42 баллами. Тем не менее, о титульных амбициях северяне даже не заикаются, особенно после того, как из клуба, не справившись с долгами, ушел люксембургский владелец Жерар Лопес. О планах и целях нового руководства известно слишком мало, чтобы делать выводы.

Йылмаз привык к такому положению вещей в Турции, где гранды запросто могут финишировать за пределами первой десятки из-за проблем в кабинетах, поэтому не парится. Он танком прет вперед, и за ним подтягиваются партнеры. Например, Юсуф Языджи за весь прошлый сезон забил лишь 1 гол в "Лилле", а после прихода Бурака отметился уже 11 раз.

"На мне лежит ответственность, у меня больше опыта, чем у большинства партнеров. Я с ними разговариваю, подсказываю. Тому же Дэвиду нужно было помочь пройти через трудный период. Я объясняю, что в футболе нету вчерашнего дня и завтрашнего, есть только сегодня. Уже через час после игры ее не изменить. Не следует неделю до следующего матча жить тем, что прошло. Я очень долго играю и прошел через это, и для меня естественна роль большого брата в команде", - говорит Йылмаз.

***

Почему Франция? Возможно, через Жана Тигана - в 2006-м легендарный хавбек заметил Йылмаза во втором дивизионе и лоббировал его переход в "Бешикташ". Бурак доныне называет его своим "футбольным отцом".

Помощником у Тигана тогда был Ги Стефан, нынешний ассистент Дидье Дешама в сборной Франции. По его словам, в юности Бурак был "наибольшим мошенником турецкого чемпионата". Но за долгую карьеру он развил в себе и другие, более благородные качества:

"У него не осталось слабых мест. Бурак ищет глубину, хотя у него нет высокой скорости. Он умеет двигать мяч, находясь спиной к воротам. Он хулиган в хорошем смысле слова - обожает контакт, борьбу. Он мастеровит и трудолюбив. Я наблюдал за ним. По ходу сезона ни один защитник, опекавший Йылмаза, не улыбался во время матча".

Наличие центрфорварда такого класса вывело "Лилль" на совершенно иной уровень, позволило мощно прибавить и в чемпионате, и в еврокубках. Теперь все в руках Кристофа Гальтье - ему предстоит распределить нагрузку так, чтобы на решающие матчи его лидеры, и Бурак в особенности, подошли в оптимальных кондициях.

То, что Йылмаз будет из шкуры вон лезть - это не подлежит сомнениям. Во-первых, он только так и играет - именно за это Тигана его и вытащил из низов.

Ну а во-вторых, в 35 лет ребром встает вопрос наследия, и отъезд Бурака в топ-чемпионат здесь играет важную роль. Внутри Турции его знает каждый босяк, это правда, но отношение к бомбардиру неоднозначное, в особенности после его поддержки референдума 2017 года, де-факто установившего в стране авторитарный строй. Либеральный Стамбул ему этого не простил.

"Успешная игра в Европе всегда была предметом национальной гордости среди турецких болельщиков. Здесь разделения нет. То, как Йылмаз выступает во Франции, улучшает его репутацию, его обожают все больше", - объясняет преподаватель университета Хаддерсфилда и, по совместительству, болельщик "Бешикташа" Даган Ираг.

Посмотрим, на сколько Бурака хватит - в возрасте 35+ опасно делать далеко идущие прогнозы, но пока это все смахивает на идеальный завершающий аккорд в богатой на события карьере.

Еще бы титул взять - и вообще можно претендовать на прижизненный памятник.