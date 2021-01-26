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Турецкий Ибрагимович: Бурак Йылмаз тащит к золоту Лилль в 35 лет
Живая легенда
Каждый турок хотя бы раз в своей жизни ненавидел Бурака Йылмаза.
35-летний бомбардир по прозвищу "Король" поиграл за всю "Большую четверку" турецкого футбола - "Галатасарай", "Бешикташ", "Фенербахче" и "Трабзонспор". Это гарантирует ему особое место в сердцах болельщиков, которые в Турции буквально помешаны на своих клубах.
Когда в 2019-м Йылмаз возвращался в "Бешикташ", фанаты непрестанно материли его с трибун из-за старой обиды. В 2012-м, выступая за "Галатасарай", Бурак нарисовал пенальти в концовке и спас для "Львов" ничью - 3:3. Ветеран в ответ только улыбался.
"Бурак - это игрок, которого поначалу ненавидят, зато в конце боготворят", - рассказывает Орельен Чеджу, поигравший бок-о-бок с Королем в "Галатасарае" в 2013-16 годах. - Однажды он сказал мне, что все фанаты до единого изменят мнение о нем, как только он начнет забивать, и так оно действительно произошло".
Эта жажда новых вызовов и не позволила бомбардиру деградировать, снизив требования к себе, как это происходит с большинством легионеров в турецком первенстве. Где бы не выступал Йылмаз, он всегда держал марку. Начиная с 2010 года, Бурак в каждом сезоне забивает более 15 голов, а в чемпионате-2011/12 вообще наколотил 33 мяча в Суперлиге.
Еще солиднее выглядит третье место в гонке бомбардиров Лиги чемпионов-2012/13 вслед за Левандовским и Роналду. Гол Бурака тогда помог "Львам" обыграть "Манчестер Юнайтед" - 1:0.
Йылмаз капитанит в сборной Турции, по голам за которую уступает только Хакану Шукюру, и в нем души не чает всесильный президент Реджеп Эрдоган. В бытность игроком "Трабзонспора" Бурак даже завел бороду по совету главы государства, представляете?
Этот мужчина давно стал легендой своей страны, для него открыты все двери. Чеджу в интервью L’Equipe рассказал, как однажды посетил новый модный ресторан у Босфора. Когда камерунец зашел внутрь, то все места оказались заняты певцами, политиками и прочими представителями элиты. Но стоило подойти Бураку, как столик для Короля и его друга нашелся в течение двух минут.
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Многих шокировало, что Йылмаз в 35 лет бросил это все ради шанса поиграть в более сильном чемпионате. Как ни крути, для этого нужны огромные яйца.
Понятное дело, что у "Бешикташа" возникли финансовые проблемы, но вариант с "Лиллем" был самым рискованным из всех. Бурак до этого еще никогда не выступал в европейских топ-чемпионатах. Но через месяц-второй "Лилль" уже невозможно было представить без мощного турка в нападении.
"Когда ушел Реми, я поговорил с Кампушем. Мне нужен был опытный форвард, который взял бы шефство над молодежью. Бурак лучше всех подходил под наш типаж. Он всегда готов подсказать и подать пример, он умен, терпелив и уже бывал в разных ситуациях", - поясняет Кристоф Гальтье.
На самом деле, помимо Лоика Реми в межсезонье "Лилль" покинул и лучший бомбардир команды Виктор Осимхен, поэтому атаку предстояло выстраивать с нуля. В клубе сделали ставку на экс-партнера Романа Яремчука по "Генту" Джонатана Дэвида, но 20-летний канадец сник под грузом уплаченных за него 35 млн и свой первый гол во Франции забил лишь в конце ноября. У Йылмаза к тому времени было 6 мячей в чемпионате и 2 в Лиге Европы.
Поразительно, как Бурак не сдается в ситуациях, когда у партнеров ничего не получается. Он вырвал для команды победу при очень слабой игре в Ниме (1:0); забил победный мяч на 87-й минуте в Монпелье (3:2); был единственным, кто реально сражался на поле "Бреста" (2:3). Дорогого стоят и два мяча на 80-х минутах тяжелейшей игры со "Спартой" (2:1), выведшие "Догов" в плей-офф Лиги Европы.
"Йылмаз из разряда игроков, вроде Ибрагимовича, Рибери или Квальяреллы. Футбол их страсть, они все еще голодны и хотят продолжать. В современном футболе возраст не всегда имеет значение", - говорит экс-вратарь, а ныне телеэксперт Себастьян Фрей.
Он заканчивал в "Бурсаспоре", и видел Бурака на пике его карьеры в "Галатасарае". С тех пор он стал еще сильнее - не только на поле, но и за его пределами.
DERNIÈRE MINUTE— SüperLig ???????? (@TurcFootball) December 30, 2020
Le Roi du Nord, le joueur du LOSC, Burak Yilmaz est élu le meilleur transfert de l’année 2020 en Ligue 1.
Les stats du Kral au LOSC :
• 20 matchs
• 9 buts
• 4 passes décisives pic.twitter.com/rqb7PeGgJ2
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Страсть Йылмаза, помимо голов и ассистов (да, турок на втором месте по голевым передачам в "Лилле") иногда приводит и к проблемам. Месяц назад Бурак психанул после ранней замены и не пожал руку Гальтье. Но уже спустя час остыл и извинился за содеянное в инстаграме.
Возраст сделал его мудрее. В молодости форвард сходился/расходился с женой, дрался с водителем автобуса, залепил "леща" сопернику во время матча в Китае. Все это подогревало интерес к персоне Бурака, создавало ему репутацию эдакого "турецкого Ибрагимовича" - высокомерного и неоднозначного, но безмерно талантливого.
Нынешний Йылмаз гораздо сдержаннее. Гальтье называет его "образцовым профессионалом" и "локомотивом, который тащит команду". Возникает вопрос - куда именно тащит?
После 21 тура у "Догов" одинаковое количество очков с "ПСЖ" - по 45. Рядышком и "Лион" с 42 баллами. Тем не менее, о титульных амбициях северяне даже не заикаются, особенно после того, как из клуба, не справившись с долгами, ушел люксембургский владелец Жерар Лопес. О планах и целях нового руководства известно слишком мало, чтобы делать выводы.
From ???????? to Lille ⚜@yilmazburak17 @yaziciyusuf97 @mehmetzekiiii #NousSommesLillois #LOSCRCL #derbydunord pic.twitter.com/b2kiSeXn2v— LOSC (@losclive) October 18, 2020
Йылмаз привык к такому положению вещей в Турции, где гранды запросто могут финишировать за пределами первой десятки из-за проблем в кабинетах, поэтому не парится. Он танком прет вперед, и за ним подтягиваются партнеры. Например, Юсуф Языджи за весь прошлый сезон забил лишь 1 гол в "Лилле", а после прихода Бурака отметился уже 11 раз.
"На мне лежит ответственность, у меня больше опыта, чем у большинства партнеров. Я с ними разговариваю, подсказываю. Тому же Дэвиду нужно было помочь пройти через трудный период. Я объясняю, что в футболе нету вчерашнего дня и завтрашнего, есть только сегодня. Уже через час после игры ее не изменить. Не следует неделю до следующего матча жить тем, что прошло. Я очень долго играю и прошел через это, и для меня естественна роль большого брата в команде", - говорит Йылмаз.
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Почему Франция? Возможно, через Жана Тигана - в 2006-м легендарный хавбек заметил Йылмаза во втором дивизионе и лоббировал его переход в "Бешикташ". Бурак доныне называет его своим "футбольным отцом".
Помощником у Тигана тогда был Ги Стефан, нынешний ассистент Дидье Дешама в сборной Франции. По его словам, в юности Бурак был "наибольшим мошенником турецкого чемпионата". Но за долгую карьеру он развил в себе и другие, более благородные качества:
"У него не осталось слабых мест. Бурак ищет глубину, хотя у него нет высокой скорости. Он умеет двигать мяч, находясь спиной к воротам. Он хулиган в хорошем смысле слова - обожает контакт, борьбу. Он мастеровит и трудолюбив. Я наблюдал за ним. По ходу сезона ни один защитник, опекавший Йылмаза, не улыбался во время матча".
Наличие центрфорварда такого класса вывело "Лилль" на совершенно иной уровень, позволило мощно прибавить и в чемпионате, и в еврокубках. Теперь все в руках Кристофа Гальтье - ему предстоит распределить нагрузку так, чтобы на решающие матчи его лидеры, и Бурак в особенности, подошли в оптимальных кондициях.
То, что Йылмаз будет из шкуры вон лезть - это не подлежит сомнениям. Во-первых, он только так и играет - именно за это Тигана его и вытащил из низов.
Ну а во-вторых, в 35 лет ребром встает вопрос наследия, и отъезд Бурака в топ-чемпионат здесь играет важную роль. Внутри Турции его знает каждый босяк, это правда, но отношение к бомбардиру неоднозначное, в особенности после его поддержки референдума 2017 года, де-факто установившего в стране авторитарный строй. Либеральный Стамбул ему этого не простил.
"Успешная игра в Европе всегда была предметом национальной гордости среди турецких болельщиков. Здесь разделения нет. То, как Йылмаз выступает во Франции, улучшает его репутацию, его обожают все больше", - объясняет преподаватель университета Хаддерсфилда и, по совместительству, болельщик "Бешикташа" Даган Ираг.
Посмотрим, на сколько Бурака хватит - в возрасте 35+ опасно делать далеко идущие прогнозы, но пока это все смахивает на идеальный завершающий аккорд в богатой на события карьере.
Еще бы титул взять - и вообще можно претендовать на прижизненный памятник.
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