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ПСЖ предложил Рамосу привлекательные условия контракта
Футболисту будет сложно отказать парижанам
Испанский защитник и капитан мадридского "Реала" Серхио Рамос может продолжить свою карьеру в "ПСЖ".
Как сообщает источник, "ПСЖ" предлагает 34-летнему футболисту трехлетний контракт на 15 миллионов евро в год. Отмечается, что "сливочные" не готовы предложить Рамосу аналогичные условия действующего контракта.
Ранее сообщалось, что "ПСЖ" не будет выходить на контакт с испанским защитником, потому что клубы договорились между собой не переманивать футболистов.
Контрактное соглашение Серхио Рамоса рассчитано до конца этого сезона. Руководство "Реала" и игрок пока не смогли договориться о продлении сотрудничества.
Напомним, что Рамос выбыл на неопределенный срок из-за травмы.
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