ПСЖ предложил Рамосу привлекательные условия контракта

Испанский защитник и капитан мадридского "Реала" Серхио Рамос может продолжить свою карьеру в "ПСЖ".

Как сообщает источник, "ПСЖ" предлагает 34-летнему футболисту трехлетний контракт на 15 миллионов евро в год. Отмечается, что "сливочные" не готовы предложить Рамосу аналогичные условия действующего контракта.

Ранее сообщалось, что "ПСЖ" не будет выходить на контакт с испанским защитником, потому что клубы договорились между собой не переманивать футболистов.

Контрактное соглашение Серхио Рамоса рассчитано до конца этого сезона. Руководство "Реала" и игрок пока не смогли договориться о продлении сотрудничества.

Напомним, что Рамос выбыл на неопределенный срок из-за травмы.