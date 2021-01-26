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ПСЖ предложил Рамосу привлекательные условия контракта

Франция
(1 голосов)

Футболисту будет сложно отказать парижанам

ПСЖ предложил Рамосу привлекательные условия контракта
Новина українською

Испанский защитник и капитан мадридского "Реала" Серхио Рамос может продолжить свою карьеру в "ПСЖ".

Как сообщает источник, "ПСЖ" предлагает 34-летнему футболисту трехлетний контракт на 15 миллионов евро в год. Отмечается, что "сливочные" не готовы предложить Рамосу аналогичные условия действующего контракта.

Ранее сообщалось, что "ПСЖ" не будет выходить на контакт с испанским защитником, потому что клубы договорились между собой не переманивать футболистов.

Контрактное соглашение Серхио Рамоса рассчитано до конца этого сезона. Руководство "Реала" и игрок пока не смогли договориться о продлении сотрудничества.

Напомним, что Рамос выбыл на неопределенный срок из-за травмы.

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В статье: Серхио Рамос Реал (Мадрид) Пари Сен-Жермен (ПСЖ) Париж
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Источник:
Onda Cero

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Комментарии (2)
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Alex7Chapman (Кропивницький)
26.01.2021 в 11:19
хто більше... я питаю хто більше - це ж аукціон...
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Vantala (Kharkiv)
26.01.2021 в 11:31
В 34 защитнику и 15 овердофига. Даже если это Рамос.
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