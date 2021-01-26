Анти-Алиев. Полузащитник Бреста написал книгу рассказов на карантине

Лигу 1 позиционируют как лигу талантов. В этот раз речь пойдет о таланте литературном.

Полузащитник "Бреста" Поль Лан во время весеннего карантина, когда вся Франция на 55 дней закрылась в своих домах, взялся за ручку и написал книжку. И это вовсе не автобиография, как это зачастую происходит с футболистами.

Книга "MurMures" - это сборник рассказов-зарисовок из карантинной жизни провинции. У автора угадывается богатый словарный запас, склонность к поэтическим акцентам и своеобразный стиль. Лан описывает людей в вынужденном заточении, их бестолковые попытки постричься дома, перепуганные лица в очередях возле супермаркетов, или допинг-офицеров, врывающихся в самый интимный момент, очень реалистично, сдабривая это все юмором.

Это не совсем то, что ждешь от 32-летнего ветерана-футболиста, за плечами которого 257 матчей и 14 гол в чемпионате Франции. Но на стороне Лана гены.

Его отец Лоран Лан - журналист, писатель и даже владелец небольшого издательства. В свое время он написал популярную во Франции биографию вратаря Льва Яшина, хотя зачастую его книги не связаны со спортом. Сейчас Лоран горд за сына.

"Я всегда знал, что он очень чуток к словам. Он не был заядлым читателем, но всегда мог распознать действительно хороший текст", - говорит Лан-старший.

Он выступил редактором первой книги сына, и очень доволен его работой. Поль говорит, что отец решился издать "MurMures", увидев в нем потенциал. Того же мнения придерживаются и его коллеги.

"Было необычно, когда отца словно заменил издатель. Он прочел все пару раз, сделал какие-то правки, после чего объявил, что это пойдет в печать. По его словам, посредственный текст он бы напечатал на принтере, чтобы я мог раздать друзьям. Но он бы его не публиковал, чтобы не компрометировать издательство".

A paraître: 1er février 2020... MurMures de Paul Lasne, un recueil de chroniques épatantes écrites lors du premier confinement... L'écriture comme nouveau terrain de jeu pour le milieu de terrain du Stade brestois #Litterature @VincentHube @c_ollivier_rtl @GrandeLibrairie pic.twitter.com/kUDzOiF2v0 — Editions Tiers Livre (@LivreTiers) January 5, 2021

Поль признается, что в детстве папа заставлял его записывать самые яркие впечатления от каникул и других важных событий, но самостоятельно он увлекся литературой несколько лет назад, после рождения первенца. Среди его любимых авторов сплошь классики современной французской литературы - Ромен Гари, Жозеф Кессель, Сильвен Тессон, Филипп Делерма.

"Честно говоря, я уверен, что пришел к литературе через футбол. Написание рассказов как бы помогает мне отойти от всего, выключиться. Когда я на поле, я на 100% сосредоточен на футболе. Но когда приходит время сесть за стол с ручкой и листом бумаги, я как бы запираюсь от остального мира, отдыхаю душой, чтобы потом вернуться лучшим, чем был. Это как дыхание", - делится впечатлениям Лан.

Если "MurMures" будет хорошо принята читателями, очевидно, последуют и продолжения. Пока рецензии на книгу исключительно хорошие, но на полки книжных магазинов она поступит лишь 1 февраля. Вот тогда все и решится.

В любом случае, Лану хочется пожелать удачи. Футболисты-интеллигенты - настоящая редкость в наше время. Намного больше вокруг "Алиевых" - иногда от них буквально негде скрыться. Но это уже тема для другой, гораздо более грустной статьи.