Все ближе к Почеттино. ПСЖ серьезно продвинулся в трансфере Деле Алли

"Пари Сен-Жермен" все ближе и ближе к подписанию Деле Алли. На данном переходе лично настаивал Маурисио Почеттино.

По данным Фабрицио Романо, французы практически договорились с "Тоттенхэмом". Ожидается, что Алли переедет в Париж на правах аренды. Опции выкупа не будет.

Также сообщается, что "Тоттенхэм" не отпустит Алли пока ему не будет найдена замена. На данный момент неизвестно, кого могут подписать "шпоры".

PSG are pushing to sign Dele Alli and the player wants to go, as reported two weeks ago.



More: talks are now advanced, deal almost ‘ready’ on loan until the end of the season [NO buy option].



...but Tottenham are refusing to let Dele go until they find a replacement. ???????????????????????????? #THFC https://t.co/ufdHfTb5Qt