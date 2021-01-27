Французский футболист приговорен к трем годам тюремного заключения

Защитник иерусалимской футбольной команды "Бейтар" Антуан Конте, был приговорен к трем годам тюремного заключения, два из которых были отсрочены, сообщает источник.

В суде города Реймса рассматриваются обвинения против Антуана Конте, в ходе которого говорится, что игрок ударил бейсбольной битой 19-летнего лицеиста, который попытался разнять дерущихся спортсменов. Тогда спортсмен выступал за профессиональный футбольный клуб "Реймс".

После этого инцидента Конте покинул Францию, заключив контракт с израильским футбольным клубом.

Напомним, что в составе "Реймс" 26-летний футболист провел с 2013 по 2017 год. За это время в футболке французского клуба он сыграл 62 матча во всех турнирах, в которых отметился тремя забитыми голами.