Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Французский футболист приговорен к трем годам тюремного заключения
Два из которых были отсрочены
Защитник иерусалимской футбольной команды "Бейтар" Антуан Конте, был приговорен к трем годам тюремного заключения, два из которых были отсрочены, сообщает источник.
В суде города Реймса рассматриваются обвинения против Антуана Конте, в ходе которого говорится, что игрок ударил бейсбольной битой 19-летнего лицеиста, который попытался разнять дерущихся спортсменов. Тогда спортсмен выступал за профессиональный футбольный клуб "Реймс".
После этого инцидента Конте покинул Францию, заключив контракт с израильским футбольным клубом.
Напомним, что в составе "Реймс" 26-летний футболист провел с 2013 по 2017 год. За это время в футболке французского клуба он сыграл 62 матча во всех турнирах, в которых отметился тремя забитыми голами.
Популярное сейчас
- Анти-Алиев. Полузащитник Бреста написал книгу рассказов на карантине
- Суркис вспомнил, как во время телефонного разговора решил уволить Семина
- Манчестер Сити возглавил гонку, Вест Хэм поднялся на четвертое место. Таблица АПЛ 2020/21
- Гризманн поддержал 15-летнего украинца, которого избили в Париже
- Новая звезда ТВ? Ведущая клубного канала Шахтера эффектно смотрится и в кадре, и на пляже. ФОТО
- Яркая девушка молодой итальянской звезды, которая готова покорять мир высокой моды. ФОТО