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Реал подождет? 18-летний Камавинга готов продлить контракт с Ренном

Франция
(1 голосов)

Переговоры уже идут

Реал подождет? 18-летний Камавинга готов продлить контракт с Ренном
UA-Футбол
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18-летний полузащитник "Ренна" Эдуарду Камавинга заявил, что готов продлить контракт со своим текущим клубом.

"Могу ли я продлить контракт? Да. Хочу ли я продлить контракт? Да. Что может помешать? Я не знаю, переговоры сейчас идут.

Это вы (журналисты) говорите, что я могу покинуть клуб, но сейчас я полностью сосредоточен на выступлениях за "Ренн", - заявил Камавинга.

Долгое время Эдуарду связывали с переходом в "Реал". Мадридский клуб вел переговоры прошлым летом и планировал продолжить начатое в 2021-м. Продление контракта может затянуть переход.

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В текущем сезоне 18-летний Камавинга 23 матча и забил один гол. Его текущий контракт с "Ренном" заканчивается в 2022-м году.

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В статье: Ренн Эдуарду Камавинга
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