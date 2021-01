Реал подождет? 18-летний Камавинга готов продлить контракт с Ренном

18-летний полузащитник "Ренна" Эдуарду Камавинга заявил, что готов продлить контракт со своим текущим клубом.

"Могу ли я продлить контракт? Да. Хочу ли я продлить контракт? Да. Что может помешать? Я не знаю, переговоры сейчас идут.

Это вы (журналисты) говорите, что я могу покинуть клуб, но сейчас я полностью сосредоточен на выступлениях за "Ренн", - заявил Камавинга.

