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Реал подождет? 18-летний Камавинга готов продлить контракт с Ренном
Переговоры уже идут
18-летний полузащитник "Ренна" Эдуарду Камавинга заявил, что готов продлить контракт со своим текущим клубом.
"Могу ли я продлить контракт? Да. Хочу ли я продлить контракт? Да. Что может помешать? Я не знаю, переговоры сейчас идут.
Это вы (журналисты) говорите, что я могу покинуть клуб, но сейчас я полностью сосредоточен на выступлениях за "Ренн", - заявил Камавинга.
Rennes midfielder Eduardo Camavinga:— Get French Football News (@GFFN) January 28, 2021
"Could I sign an extension? Yes. Do I want to? Yes. What is holding it up? I do not know, there are negotiations." https://t.co/UpI4cXBMEC
Долгое время Эдуарду связывали с переходом в "Реал". Мадридский клуб вел переговоры прошлым летом и планировал продолжить начатое в 2021-м. Продление контракта может затянуть переход.
В текущем сезоне 18-летний Камавинга 23 матча и забил один гол. Его текущий контракт с "Ренном" заканчивается в 2022-м году.
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