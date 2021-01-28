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Почеттино: 12 лет для первого трофея? За эти годы были сделаны более важные вещи

Франция
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Однако и трофеи также важны

Почеттино: 12 лет для первого трофея? За эти годы были сделаны более важные вещи
UA-Футбол
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В интервью AS наставник "ПСЖ" Маурисио Почеттино заявил, что не обеспокоен тем фактом, что за всю тренерскую карьеру пока завоевал лишь один трофей.

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"За 12 лет карьеры я проигрывал финалы кубка лиги и Лиги Чемпионов, однако титулы это не самое важное. За это время нам удалось сделать более важные вещи.

С "Эспаньолом" я успел выиграть три кубка Каталонии. Это были важные победы, которые для меня имеют значения. Не стоит забывать, что на пути к титулу мы обыгрывали "Барселону", - заявил Почеттино.

Отметим, что сейчас "ПСЖ" лидирует в чемпионате Франции, а значит у аргентинского тренера неплохой шанс на второй титул.

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В статье: Маурисио Почеттино Пари Сен-Жермен (Париж)
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