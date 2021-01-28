Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Почеттино: 12 лет для первого трофея? За эти годы были сделаны более важные вещи
Однако и трофеи также важны
В интервью AS наставник "ПСЖ" Маурисио Почеттино заявил, что не обеспокоен тем фактом, что за всю тренерскую карьеру пока завоевал лишь один трофей.
"За 12 лет карьеры я проигрывал финалы кубка лиги и Лиги Чемпионов, однако титулы это не самое важное. За это время нам удалось сделать более важные вещи.
С "Эспаньолом" я успел выиграть три кубка Каталонии. Это были важные победы, которые для меня имеют значения. Не стоит забывать, что на пути к титулу мы обыгрывали "Барселону", - заявил Почеттино.
Отметим, что сейчас "ПСЖ" лидирует в чемпионате Франции, а значит у аргентинского тренера неплохой шанс на второй титул.
Популярное сейчас
- Ярмоленко - на выход? Вест Хэм согласовал переход вингера МЮ
- Гинзбург: Я приехал не для того, чтобы купить Динамо. Это просто чистая любовь к клубу
- Молодежная сборная Украины узнала соперников по отбору Евро-2023
- Чем мы хуже? Стало известно, как Реал сможет осуществить трансфер Мбаппе
- Лысый Златан! Ибрагимович опубликовал фото с обритой головой. ФОТО
- Яркая девушка молодой итальянской звезды, которая готова покорять мир высокой моды. ФОТО