Французский кризис: клубы Лиги 1 потеряют 1,3 млрд евро по итогам сезона

В распоряжение L’Equipe попал прогноз Лиги профессионального футбола (LFP) Франции относительно финансового состояния клубов на сезон-2020/21.

Регулятор прогнозирует, что суммарные потери клубов превысят 1,314 млрд евро. Это примерно на 500 млн больше, чем первоначальный прогноз, обнародованный перед стартом сезона.

Согласно документу, на продаже ТВ-прав клубы заработают на 50% меньше, чем в сезоне-2019/20, который, напомним, тоже не был сыгран до конца. Дело в том, что договор с Mediapro расторгнут, а нового вещателя пока нету. Таким образом, лига получает деньги только за 2 матча из 10 в туре, которые продолжает транслировать Canal+, а это 330 млн за сезон.

Ранее "ПСЖ" прогнозировал около 200 млн евро по итогам сезона, а "Бордо" - свыше 80.