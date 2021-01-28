  1. UA-Футбол ⚽
  2. Франция
  3. Французский кризис: клубы Лиги 1 потеряют 1,3 млрд евро по итогам сезона
В тренде
Франция
Франция

Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Французский кризис: клубы Лиги 1 потеряют 1,3 млрд евро по итогам сезона

Франция
(1 голосов)

Печальный прогноз от регулятора

Французский кризис: клубы Лиги 1 потеряют 1,3 млрд евро по итогам сезона
Новина українською

В распоряжение L’Equipe попал прогноз Лиги профессионального футбола (LFP) Франции относительно финансового состояния клубов на сезон-2020/21.

Регулятор прогнозирует, что суммарные потери клубов превысят 1,314 млрд евро. Это примерно на 500 млн больше, чем первоначальный прогноз, обнародованный перед стартом сезона.

Согласно документу, на продаже ТВ-прав клубы заработают на 50% меньше, чем в сезоне-2019/20, который, напомним, тоже не был сыгран до конца. Дело в том, что договор с Mediapro расторгнут, а нового вещателя пока нету. Таким образом, лига получает деньги только за 2 матча из 10 в туре, которые продолжает транслировать Canal+, а это 330 млн за сезон.

Ранее "ПСЖ" прогнозировал около 200 млн евро по итогам сезона, а "Бордо" - свыше 80.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Лига 1 LFP коронавирус Mediapro
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
GFFN

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...