Франция
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Почеттино: Месси? Какой тренер не хотел бы видеть игрока такого уровня в своей команде?
Он восхищается им
Главный тренер "ПСЖ" Маурисио Почеттино поделился мнением о форварде "Барселоны" Лионеле Месси.
"Я уважаю Месси и восхищаюсь им. Он один из лучших игроков всех времен.Хотел бы я видеть Месси в "ПСЖ"? Все, что я скажу, все равно поймут неправильно. Мне нравится игроки, которые, у меня есть", - сказал Почеттино.
В текущем сезоне во всех турнирах Ла Лиги 33-летний нападающий провел 23 матча, в которых забил 15 голов и отдал 6 результативные передачи.
Напомним, что контракт Месси истекает летом 2021 года.
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Источник:En.as
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