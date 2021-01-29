Почеттино: Месси? Какой тренер не хотел бы видеть игрока такого уровня в своей команде?

Главный тренер "ПСЖ" Маурисио Почеттино поделился мнением о форварде "Барселоны" Лионеле Месси.

"Я уважаю Месси и восхищаюсь им. Он один из лучших игроков всех времен.Хотел бы я видеть Месси в "ПСЖ"? Все, что я скажу, все равно поймут неправильно. Мне нравится игроки, которые, у меня есть", - сказал Почеттино.