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Почеттино: Месси? Какой тренер не хотел бы видеть игрока такого уровня в своей команде?

Франция
(1 голосов)

Он восхищается им

Почеттино: Месси? Какой тренер не хотел бы видеть игрока такого уровня в своей команде?
Новина українською

Главный тренер "ПСЖ" Маурисио Почеттино поделился мнением о форварде "Барселоны" Лионеле Месси.

"Я уважаю Месси и восхищаюсь им. Он один из лучших игроков всех времен.Хотел бы я видеть Месси в "ПСЖ"? Все, что я скажу, все равно поймут неправильно. Мне нравится игроки, которые, у меня есть", - сказал Почеттино.

В текущем сезоне во всех турнирах Ла Лиги 33-летний нападающий провел 23 матча, в которых забил 15 голов и отдал 6 результативные передачи.

Напомним, что контракт Месси истекает летом 2021 года.

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                                Лионель Месси Маурисио Почеттино Пари Сен-Жермен (ПСЖ) Париж                            

                                                

                        

                            

                                
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