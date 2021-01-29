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ПСЖ представил новую игровую форму

Франция
(1 голосов)

Для "парижан" это стал четвертый комплект

ПСЖ представил новую игровую форму
Новина українською

Французский клуб "ПСЖ" представил новую игровую форму. Для "парижан" это стал четвертый компплект на этот сезон. Дизайн был создан в результате сотрудничества клуба и бренда Jordan. Футболки сделаны фиолетово-розовых цветах, что переливаются.

Напомним, что сейчас "ПСЖ" лидирует в чемпионате Франции с 45 очками в 21 матче. Следующий поединок парижский клуб проведет против "Лорьяна" на выезде.

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В статье: Пари Сен-Жермен (ПСЖ) Париж
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Источник:
ПСЖ

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