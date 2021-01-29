Французский клуб "ПСЖ" представил новую игровую форму. Для "парижан" это стал четвертый компплект на этот сезон. Дизайн был создан в результате сотрудничества клуба и бренда Jordan. Футболки сделаны фиолетово-розовых цветах, что переливаются.

Напомним, что сейчас "ПСЖ" лидирует в чемпионате Франции с 45 очками в 21 матче. Следующий поединок парижский клуб проведет против "Лорьяна" на выезде.