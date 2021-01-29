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ПСЖ представил новую игровую форму
Для "парижан" это стал четвертый комплект
Французский клуб "ПСЖ" представил новую игровую форму. Для "парижан" это стал четвертый компплект на этот сезон. Дизайн был создан в результате сотрудничества клуба и бренда Jordan. Футболки сделаны фиолетово-розовых цветах, что переливаются.
???????????? #PSGxJordan— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) January 29, 2021
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???? @LittleShaoPhoto pic.twitter.com/l3ljtY3Zei
????⚽???? #PSGxJordan— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) January 29, 2021
Une nouvelle tunique, pour une autre ???????????????????????????????????? ????✨#WeAreParis pic.twitter.com/Qm2tG92ure
Напомним, что сейчас "ПСЖ" лидирует в чемпионате Франции с 45 очками в 21 матче. Следующий поединок парижский клуб проведет против "Лорьяна" на выезде.
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