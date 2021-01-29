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Ди Мария: Я уже играл в одном клубе с Роналду, Неймаром и Мбаппе. Если поиграю с Месси, то можно заканчивать
Пока что они пересекались только в сборной
Полузащитник "ПСЖ" Анхель ди Мария заявил о желании сыграть в одном клубе с Лео Месси, с которым много лет провел в одной сборной.
"В определенный момент у меня был шанс оказаться в "Барселоне", но этого не случилось. Можно сказать, что у меня будет шанс сыграть с Лео в "ПСЖ", но мой контракт заканчивается летом и я не знаю, что будет дальше.
Я уже играл в одном клубе с Роналду, Неймаром и Мбаппе. Если бы я сыграл с Лео, то с радостью мог бы уйти на пенсию. Это было бы отлично", - заявил ди Мария.
Отметим, что "ПСЖ" - один из главных претендентов на Месси, если Лео не продлит контракт с "Барселоной".
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