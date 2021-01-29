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Вслед за Почеттино. Два игрока ПСЖ сдали положительный тест на COVID-19

Франция
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Почти вспышка в Париже

Вслед за Почеттино. Два игрока ПСЖ сдали положительный тест на COVID-19
UA-Футбол
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Два игрока "ПСЖ" сдали положительный тест на COVID-19. Об этом передает пресс-служба парижан.

Речь идет о Марко Верратти и Абду Диалло. Оба игрока, согласно официальному сообщению, оба отправились на самоизоляцию. Они пропустит, как минимум, игру против "Лорьяна".

Напомним, что ранее положительный тест сдал наставник парижан Маурисио Почеттино.

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В статье: Марко Верратти Пари Сен-Жермен (Париж) Абду Диалло
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