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Вслед за Почеттино. Два игрока ПСЖ сдали положительный тест на COVID-19
Почти вспышка в Париже
Два игрока "ПСЖ" сдали положительный тест на COVID-19. Об этом передает пресс-служба парижан.
Речь идет о Марко Верратти и Абду Диалло. Оба игрока, согласно официальному сообщению, оба отправились на самоизоляцию. Они пропустит, как минимум, игру против "Лорьяна".
Marco Verratti et Abdou Diallo sont confirmés positifs au test PCR Sars-Cov2. Ils vont donc respecter l’isolement et sont soumis au protocole sanitaire approprié.— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) January 29, 2021
Напомним, что ранее положительный тест сдал наставник парижан
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