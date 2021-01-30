Лига 1. Лион - Бордо 2:1. Шедевр Дюбуа вернул Ткачам лидерство

Можно выдать сколько угодно ярких атакующих матчей, но без скучных, рутинных побед титула не видать. Сегодня "Лион" показал, что умеет побеждать и так тоже.

"Бордо" на "Люмьере" ничем не удивил. Все та же глубокая оборона, все те же контратаки, конструктором которых выступал Хатем Бен-Арфа. Но и этого едва не хватило для ничьи.

"Лион" со старта играл чересчур стерильно. Здорово держал мяч, перепасовывался - это правда, но до реальных угроз воротам дело не доходило. С голом команде Руди Гарсии откровенно повезло - мяч отскочил на Токо-Экамби после рикошета от Лорана Косельни.

В какой-то степени тренер сам в этом виноват. Он так опасался контратак "Бордо", что выпустил в центре поля трех игроков оборонительного плана. Ни Ауара, ни Лукаса Пакета в старте не оказалось, и это ударило по качеству фирменных вертикальных передач "Ткачей". Депай с Токо-Экамби недополучали мячи в опасных зонах, пока хавбеки пасовали друг на друга в центре поля.

А стоило фавориту забуксовать, как "Бордо" взбодрился, организовал пару опасных контратак и вскоре забил - Уден прострелил на Калу, а того забыли накрыть в штрафной.

Потом были еще шанс Удена, опаснейший удар Пундже, Бен-Арфа был успешен в 5 обводках из 5. Если честно, "Лион" легко мог эту встречу проиграть. Но так уж вышло, что жирондинцы свои шансы запороли, а вот Лео Дюбуа удался умопомрачительный удар с острого угла. Это явный претендент на гол сезона во Франции.

Шедевр от правого защитника вернул "Ткачей" на первое место в таблице с 46 очками. Лидерство это довольно эфемерное, ведь "ПСЖ" и "Лилль" имеют по 45 баллов и свои матчи проведут на выходных, но все равно приятно. У "Бордо" 32 балла и 7-е место.

22-й тур Лиги 1. Лион. "Люмьер"

"Лион" - "Бордо" - 2:1

Голы: Токо-Экамби, 32, Дюбуа, 90+1 - Калу, 55

"Лион": Лопеш - Дюбуа, Марсело, Денайер (Дьоманде, 23), де Шильо - Какре (Лукас Пакета, 63), Тиаго Мендес, Бруно Гимараес (Ауар, 72) - Кадевере (Слимани, 72), Депай, Токо-Экамби (Корне, 63)

"Бордо": Костиль - Сабали, Бесс, Косельни, Бенито - Адли, Башич - Калу (де Превиль, 75), Бен-Арфа (Лакруа, 90+1), Уден (Пундже, 83) - Хван (Траоре, 82)

Предупреждения: Тиаго Мендес, 15 - Бенито, 83, Башич, 84