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Основной центрхав Нанта расстроил Доменека и уехал в ОАЭ
На заработки
Центральный полузащитник "Нанта" Мехди Абеид подписал контракт на полтора года с "Аль-Насром" из Дубая. Сумма сделки, по слухам, 1,5 млн евро.
28-летний хавбек сборной Алжира был важным игроком основы "Канареек" и в текущем сезоне провел 18 матчей в чемпионате Франции.
L’Equipe писал, что Абеида очень хотел удержать тренер "Нанта" Раймон Доменек, но Мехди в ОАЭ пообещали крупнейшую зарплату в жизни, так что он долго не раздумывал.
"Нант" после 21 тура идет на 17-й позиции, опережая зону вылета на три балла. Ни одного новичка зимой клуб не подписал из-за проблем с финансами.
تعاقد |— AL-NASR FC (@ALNasrSC) January 29, 2021
شركة النصر لكرة القدم تتعاقد مع اللاعب الدولي الجزائري مهدي عبيد قادماً من نادي نانت الفرنسي بعقد يمتد لمدة موسم ونصف، على أن يتم تسجيله بدلاً من اللاعب الأوزبكي دوستونبك خامداموف#نادي_النصر pic.twitter.com/Y6YFJszS9m
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