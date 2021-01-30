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Основной центрхав Нанта расстроил Доменека и уехал в ОАЭ

Франция
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Основной центрхав Нанта расстроил Доменека и уехал в ОАЭ
Новина українською

Центральный полузащитник "Нанта" Мехди Абеид подписал контракт на полтора года с "Аль-Насром" из Дубая. Сумма сделки, по слухам, 1,5 млн евро.

28-летний хавбек сборной Алжира был важным игроком основы "Канареек" и в текущем сезоне провел 18 матчей в чемпионате Франции.

L’Equipe писал, что Абеида очень хотел удержать тренер "Нанта" Раймон Доменек, но Мехди в ОАЭ пообещали крупнейшую зарплату в жизни, так что он долго не раздумывал.

"Нант" после 21 тура идет на 17-й позиции, опережая зону вылета на три балла. Ни одного новичка зимой клуб не подписал из-за проблем с финансами.

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В статье: Раймон Доменек Аль-Наср Нант Мехди Абеид
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