Марсель в огне: сотни фанатов атакуют клубную базу из-за серии поражений

Сегодня с самого утра марсельские фанаты перешли в наступление. Еще на прошлой неделе группа ультрас вывесила на «Велодроме» баннер со словами «Вы отвратительны».

С тех пор дела явно не пошли на поправку. У «Марселя» четыре кряду поражения, а в целом с середины декабря у клуба лишь 1 победа в 9 встречах. Такие результаты отодвинули провансальцев на 6-е место в таблице, де-факто лишив шансов на выход в ЛЧ.

Когда город проснулся, на улицах уже висели баннеры, направленные как против президента Жак-Анри Эйро, так и против конкретных игроков. Особенно досталось Флориану Товену и Димитри Пайету - по слухам, два самых высокооплачиваемых игрока поссорились между собой и даже не здороваются. При этом на поле оба выглядят крайне слабо.

Dans Marseille, les supporters olympiens ont déployé plusieurs banderoles à l’attention de Jacques-Henri Eyraud, de Dimitri Payet et de Florian Thauvin :



@ompassion, @PlanetOheme #TeamOM #OMSRFC pic.twitter.com/Vw68kEV4mE — Mercat'OM (@mercat_om) January 30, 2021

Эйро же ставят в вину странные трансферы и почти полное отсутствие клубных воспитанников в первой команде. Один из баннеров гласит: «Нет марсельцев? Тогда проваливай, Эйро!»

Eyraud le peuple marseillais ne veut plus de toi alors casse toi de chez nous #EyraudDemission #TeamOM pic.twitter.com/qPO4KTpNVS — David (@DavidOM1326) January 30, 2021

Ближе к полудню сотни фанатов подтянулись к базе «Марселя» - «Коммандерии». Внутрь их не пропускали, так что в ход пошли петарды, фаеры, даже коктейли Молотова, один из которых зажег дерево, стоявшее возле входа.

Как пишет La Provence, особо буйные к этому часу таки прорвались на территорию базы. Хорошо бы все закончилось поскорее, а то вечером «Марсель» дома примет «Ренн». Начало - в 22:00. Не хватало еще этот матч сорвать - и тогда дела точно «наладятся».