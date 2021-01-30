Лига 1. Монпелье - Ланс 1:2. Обескровленные Паладины снова беспомощны

"Монпелье" не выиграл в восьмом туре подряд. Последняя победа "Паладинов" датируется 12 декабря, а последний раз на ноль команда играла аж 29 ноября.

Сегодня "Ланс" не показал ничего сверхъестественного. Гости больше времени разрушали атаки "Монпелье", нежели созидали сами, но в двух эпизодах Шейк Дюкуре и Гаэль Какута показали, что их текущая форма не идет ни в какое сравнение с кондициями "Паладинов". Гол Какута обязан войти во всевозможные подборки - экс-вингер "Челси" подхватил мяч в центре поля, немного продвинулся и бахнул под перекладину.

"Монпелье" смог взвинтить темп и прибавить только после выхода на поле 18-летнего Илая Вахи. Он же боковыми ножницами отыграли один мяч, но для большего "Паладинам" не хватило игроков. Саванье дисквалифицирован, Делор и Молле травмированы, а больше созидать особо некому.

"Ланс", в свою очередь, больше не угрожал воротам, но достоял до финального свистка и взял три очка. В целом в трех последних выездах у команды Франка Эса 7 баллов. Чего еще желать?

В таблице кроваво-золотые поднялись на 6-е место с 34 баллами. Похоже, новичок сезона собирается бороться за зону ЛЕ! Ну а "Монпелье", который считался фаворитом этой гонки еще осенью, посыпался и теперь лишь 11-й с 28 очками. Вполне вероятно, что завтра "Паладинов" обойдет еще группа команд.

22-й тур Лиги 1. Монпелье. "Стад де ля Моссон"

"Монпелье" - "Ланс" - 1:2

Голы: Вахи, 78 - Дюкуре, 7, Какута, 67

"Монпелье": Берто - Самбия, Педру Мендеш (Вахи, 64), Илтон, Конгре, Ристич - Шотар (Ле Таллек, 78), Ферри (Джун, 77), Долли (Суке, 63) - Лаборд, Мавидиди (Шкулетич, 87)

"Ланс": Лека - Мишлен, Фортеш, Медина - Клаусс (Баде, 81), Дюкуре, Фофана (Каюзак, 89), Айдара - Какута (Маурисио, 72) - Сотока, Банза (Калимуэндо, 72)

Предупреждения: Мавидиди, 15, Педру Мендеш, 16, Лаборд, 18, Илтон, 48 - Сотока, 51, Банза, 55, Маурисио, 83, Айдара, 90