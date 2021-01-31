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Неймар ведет переговоры с ПСЖ о долгосрочном контракте
Париж хочет сохранить свою звезду
Бразильский нападающий "ПСЖ" Неймар ведет переговоры на счет продления контракта с клубом, который заканчивается летом 2022-го года. Об этом сообщает итальянский журналист Николо Скира.
В ближайшие недели стороны будут пытаться заключить долгосрочный контракт. Возможную финансовую часть сделки пока не разглашают. Напомним, сейчас футболист зарабатывает 32,5 млн евро в год без учета бонусов.
Неймар перешел в "ПСЖ" в августе 2017 года из "Барселоны" за 222 млн евро. С тех пор он провел за французский клуб 100 матчей, в которых забил 81 гол и отдал 46 ассистов. Также он пропустил около 430-ти дней из-за различных видов травм. Портал Transfermarkt оценивает бразильца в 128 млн евро.
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